آخرین قیمت طلا و سکه در بازار تهران؛ سکه ثابت ماند+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز شنبه -۲۹ آذر ۱۴۰۴- بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴ هزار و ۳۳۹ دلار رسید که نسبت به روز پنجشنبه رشد ۷ دلاری را نشان می‌دهد و همین موضوع بر قیمت‌ها در بازار داخلی اثرگذار بوده است.

بر این اساس، در بازار طلای داخلی هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۱۳ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد که نسبت به روز پنجشنبه حدود ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار با رشد حدود ۱۰۸ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان رسید.

در بازار سکه اما نوسانات محدودتر بود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بدون تغییر محسوس، ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد، در حالی که سکه تمام طرح قدیم با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

نیم‌سکه نیز امروز با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی، ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد. در مقابل، ربع‌سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و سکه گرمی نیز با افت ۲۰۰ هزار تومانی، ۲۰ میلیون تومان به دست خریداران رسید.

فعالان بازار معتقدند روند قیمت‌ها در روزهای آینده بیش از هر چیز تحت تأثیر نوسانات بهای جهانی طلا و تحولات نرخ ارز در بازار داخلی خواهد بود.