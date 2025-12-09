  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

رضازاده: صاعقه‌زدگی در روستای مزرعه سردشت؛ ۳ نفر مصدوم شد

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی از وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در روستای مزرعه شهرستان سردشت و مصدومیت سه نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه افزود: بعد از ظهر سه شنبه وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در روستای مزرعه شهرستان سردشت به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی ادامه داد: با اعلام این حادثه، بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند. این حادثه موجب مصدومیت سه نفر شده بود که هر سه نفر پس از اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده با اشاره به حساسیت این‌گونه حوادث، از آمادگی کامل نیروهای اورژانس استان برای پاسخ‌گویی سریع به موارد مشابه خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی هنگام بارش‌های شدید و آذرخش تأکید کرد.

