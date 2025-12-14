فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکشنبه شب وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی در سردشت، روستای بیوران – سیوهتال (بالاتر از مسجد) به مرکز فوریتهای پزشکی اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
رضازاده افزود: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر سه مصدوم جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و این حادثه فوتی نداشت.
رضازاده با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: شهروندان نسبت به ایمنسازی وسایل گرمایشی و تجهیزات برقی توجه ویژه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.
