۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱:۴۳

رضازاده: آتش‌سوزی منزل مسکونی در یک روستا در سردشت ۳ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه- رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در اثر آتش‌سوزی منزل مسکونی در روستای سیوه‌تال سردشت سه نفر مصدوم شدند.

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکشنبه شب وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در سردشت، روستای بیورانسیوه‌تال (بالاتر از مسجد) به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رضازاده افزود: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر سه مصدوم جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و این حادثه فوتی نداشت.

رضازاده با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: شهروندان نسبت به ایمن‌سازی وسایل گرمایشی و تجهیزات برقی توجه ویژه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

