هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام قودجانی رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی که در اطلاعیه سطح زرد شماره ۵۱ پیشتر اعلام شده بود، گفت: بر اساس پیشبینیها، بارشها بهصورت رگباری تا شدید همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در برخی ساعات رخ میدهد و در ارتفاعات بالادست بارش برف محتمل است.
وی افزود: منطقه اثر این سامانه نیمه شمالی و مناطق غربی بهویژه دامنهها و ارتفاعات استان تهران را دربرمیگیرد و افزایش سطح آب رودخانهها و احتمال جاری شدن سیلاب در مسیلها، همراه با آبگرفتگی معابر از مهمترین مخاطرات این شرایط است.
رئیس مرکز عملیات اضطراری همچنین به خطرات ناشی از کولاک برف، لغزش و سقوط سنگ در مسیرهای کوهستانی و گردنهها اشاره کرد و گفت: احتمال اختلال در تردد و بستهشدن مسیرها در ارتفاعات وجود دارد و وقوع صاعقه نیز در مناطق مرتفع دور از انتظار نیست.
قو دجانی با تأکید بر ضرورت خودداری از سفرهای غیرضروری بهویژه به مناطق کوهستانی، خواستار پاکسازی دهانه پلها، لایروبی مسیلها و رودخانهها، پرهیز دامداران و عشایر از چرای دام و کوچ در این شرایط و توجه ویژه به حفاظت از مزارع و باغات شد.
وی افزود: دستگاههای امدادی و راهداری باید آمادگی کامل برای مقابله با احتمال بروز حوادث را داشته باشند.
