با حضور وزیر ورزش؛

جلسه ستاد حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی برگزار شد

نخستین نشست ستاد حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ٢٠٢۶ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، پس از مشخص شدن رقبای ایران در رقابت‌های جام جهانی ٢٠٢۶، امروز (سه‌شنبه) نخستین جلسه ستاد حضور تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست حضور پرقدرت تیم ملی از ابعاد مختلف با حضور معاونین وزیر، رییس، دبیرکل و دیگر مسئولان فدراسیون‌ فوتبال، رئیس شورای سیاستگذاری ورزش و دیگر نمایندگان سازمان صداوسیما، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان شهرداری تهران، مدیر اجرایی و رسانه‌ای تیم ملی و نمایندگان دیگر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، جلسات ستاد جام جهانی برای حضور تیم ملی در این رقابت‌ها پیگیری شود.

