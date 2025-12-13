به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آمارهای اولیه به نظر میرسد جام جهانی ۲۰۲۶ نهتنها از نظر تعداد تیمها بلکه از حیث اشتیاق و مشارکت هواداران نیز رکوردهای تازهای را در تاریخ فوتبال جهان به ثبت خواهد رساند.
تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز سومین مرحله فروش بلیتهای FIFA World Cup ۲۰۲۶، موجی کمسابقه از تقاضا در سایت رسمی فیفا ایجاد شد. هواداران فوتبال از بیش از ۲۰۰ کشور جهان بیش از ۵ میلیون درخواست بلیت را در قالب «قرعهکشی انتخاب تصادفی» ثبت کردند. آماری خیرهکننده که بار دیگر جایگاه جام جهانی را بهعنوان بزرگترین رویداد ورزشی دنیا تثبیت میکند.
این دوره از فروش بلیتها با توجه به مشخص شدن تقابلهای مرحله گروهی برای نخستین بار به هواداران امکان میدهد بر اساس بازیهای دقیق و تیمهای حاضر، شانس خود را برای حضور در ورزشگاهها امتحان کنند؛ موضوعی که بهوضوح در افزایش چشمگیر تقاضا تأثیرگذار بوده است.
صدرنشینی بازیهای بزرگ در تقاضای هواداران
بررسی آمارهای اولیه نشان میدهد دیدارهای شاخص مرحله گروهی بیشترین سهم را در این استقبال جهانی داشتهاند. مسابقه کلمبیا – پرتغال که ۲۷ ژوئن در میامی برگزار میشود، در صدر فهرست پرتقاضاترین بازیها قرار گرفته است.
پس از آن، دیدارهای برزیل – مراکش (۱۳ ژوئن در نیویورک) مکزیک – کرهجنوبی (۱۸ ژوئن در گوادالاخارا)، اکوادور – آلمان (۲۵ ژوئن در نیویورک) و اسکاتلند – برزیل (۲۴ ژوئن در میامی) در ردههای بعدی قرار دارند. پنج مسابقهای که حضور ۹ تیم از پنج قاره مختلف را به نمایش میگذارند.
پیشتازی میزبانان و خیز آمریکای جنوبی
در ۲۴ ساعت نخست، سه کشور میزبان یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک بیشترین درخواست بلیت را به ثبت رساندهاند. پس از آن، کشورهایی چون کلمبیا، انگلیس، اکوادور، برزیل، آرژانتین، اسکاتلند، آلمان، استرالیا، فرانسه و پاناما در جمع ۱۰ کشور برتر از نظر تقاضا قرار دارند.
حضور پررنگ کشورهای آمریکای جنوبی از جمله کلمبیا، اکوادور، برزیل و آرژانتین و همچنین استقبال قابل توجه هواداران پانامایی، نشاندهنده نفوذ گسترده جام جهانی ۲۰۲۶ در سراسر قاره آمریکا است؛ تورنمنتی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد.
بازگشت تاریخی اسکاتلند پس از ۲۸ سال
قرار گرفتن اسکاتلند در میان ۱۰ کشور برتر متقاضی بلیت، بازتابی از هیجان ویژه هواداران این کشور است؛ چراکه تیم ملی اسکاتلند پس از ۲۸ سال بار دیگر به بزرگترین صحنه فوتبال جهان بازمیگردد. این موضوع، به نمادی از پیوند دوباره نسلهای مختلف هواداران با جام جهانی تبدیل شده است.
فرصت ادامه دارد؛ قرعهکشی تا ژانویه باز است
مرحله «قرعهکشی انتخاب تصادفی» بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تا روز ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. فیفا تأکید کرده زمان ثبت درخواست در این بازه، تأثیری بر شانس موفقیت متقاضیان ندارد و همه هواداران فرصت برابر خواهند داشت.
در این مرحله، علاقهمندان میتوانند مسابقات مورد نظر، رده قیمتی بلیت و تعداد بلیتها را (با رعایت محدودیتهای خانوار) انتخاب کنند. همچنین از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، بازار رسمی بازفروش و تبادل بلیت فیفا نیز در سایت FIFA فعال خواهد شد.
فراتر از فوتبال
آمار حیرت انگیز فیفا از پیش فروش بلیتهای تصادفی نشان از استقبال گسترده کشورها برای حضور در این رویداد دارد تا پیش بینی شود یکی از پر تماشاگرترین و مهیجترین جامهای جهانی کل ادوار فیفا در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا رقم بخورد.
فیفا بهعنوان نهادی غیرانتفاعی اعلام کرده بخش عمده درآمدهای حاصل از جام جهانی را دوباره به توسعه فوتبال در سراسر جهان اختصاص میدهد. بر اساس برنامهریزیها، بیش از ۹۰ درصد بودجه سرمایهگذاری چرخه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در مسیر رشد فوتبال مردان، زنان و ردههای پایه در ۲۱۱ فدراسیون عضو هزینه خواهد شد. با توجه به آمارهای اولیه، به نظر میرسد جام جهانی ۲۰۲۶ نهتنها از نظر تعداد تیمها، بلکه از حیث اشتیاق و مشارکت هواداران نیز رکوردهای تازهای را در تاریخ فوتبال جهان به ثبت خواهد رساند.
تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی میکند طبق برنامه زمانبندی شده زیر و در شهرهای زیر به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:
* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لسآنجلس آمریکا
* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لسآنجلس آمریکا
* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا
