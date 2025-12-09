جوهر و خط بر کاغذ به باگالری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «جوهرِ خط» به کیوریتوری مژده حسنی با آثاری از علیرضا چمک و سما انوشهر با تکنیک خودکار، جمعه ۲۱ آذر افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه از جمله رویدادهای دوئت در باگالری است که به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

در بخشی از بیانیه‌ «جوهرِ خط» نوشته شده است: «خودکار، به عنوان ابزاری بی‌ادعا در هنر، مهارت و ظرافت خاصی را برای کار هنری می‌طلبد. خودکار در دستِ هنرمندان حاضر در این نمایشگاه، به زبانی برای بیان جهان بیرون و درون بدل شده است. این دو جهان از جوهر خودکار به جوهر خط می‌رسند تا آنچه هنرمندان مد نظر دارند را بیان کنند. در یک سوی این خط، هنرمندی با رجوع به اشیاء، حافظه و نشانه‌ها جهانی ملموس را می‌آفریند، طبیعت‌ بی‌جانی که پراز جزئیات است و لایه‌های سفر، هویت و زمان را درهم می‌تند.

از سویی هنرمندی دیگر، ذهن و اسطوره را می‌کاود و در سکوت عیان از هر چهره، به خلق پروانه‌ها، برگ‌ها و درختانی برآمده که از درون حامل نشانه‌های دگردیسی و مکاشفه‌اند.

خطوطِ خودکار در آثار هر دو هنرمند، تار و پودی صبورانه را در بردارد که انباشته‌ای از تنش و زیبایی را روایت می‌کنند.»

این نمایشگاه تا ۵ دی ماه ادامه دارد.