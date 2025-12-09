  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

سیارتو: مجارستان در برابر تحریم‌های بیشتر علیه روسیه می‌ایستد

سیارتو: مجارستان در برابر تحریم‌های بیشتر علیه روسیه می‌ایستد

وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد: مجارستان در برابر هرگونه پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خواهد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مجارستان در برابر هرگونه پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خواهد ایستاد.

وزیر امور خارجه مجارستان ادامه داد: امیدواریم صلح به زودی حاصل شود و تحریم‌ها علیه روسیه پایان یابد. مجارستان به دلیل درگیری در اوکراین هزینه گزافی پرداخته است؛ ما علاقه مند به بازگرداندن صلح هستیم.

پیتر سیارتو سپس اضافه کرد: کسانی که از حل مسالمت آمیز مناقشه در اوکراین جلوگیری می‌کنند، باید از چنین اقدامات بپرهیزند. حل مناقشه اوکراین باید منحصراً از طریق دیپلماسی انجام شود و نه در میدان نبرد. مجارستان و روسیه باید از منابع نفت و گاز روسیه در میانه حملات کی یف محافظت کنند.

وی در ادامه افزود: همکاری در حوزه انرژی با روسیه برای مجارستان ضروری و حیاتی است. با وجود فشارهای خارجی، حجم تجارت میان مجارستان و روسیه در حال رشد است. حجم سرمایه گذاری مجارستان در روسیه بیش از یک میلیارد یورو است.

