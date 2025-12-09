به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مجارستان در برابر هرگونه پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خواهد ایستاد.

وزیر امور خارجه مجارستان ادامه داد: امیدواریم صلح به زودی حاصل شود و تحریم‌ها علیه روسیه پایان یابد. مجارستان به دلیل درگیری در اوکراین هزینه گزافی پرداخته است؛ ما علاقه مند به بازگرداندن صلح هستیم.

پیتر سیارتو سپس اضافه کرد: کسانی که از حل مسالمت آمیز مناقشه در اوکراین جلوگیری می‌کنند، باید از چنین اقدامات بپرهیزند. حل مناقشه اوکراین باید منحصراً از طریق دیپلماسی انجام شود و نه در میدان نبرد. مجارستان و روسیه باید از منابع نفت و گاز روسیه در میانه حملات کی یف محافظت کنند.

وی در ادامه افزود: همکاری در حوزه انرژی با روسیه برای مجارستان ضروری و حیاتی است. با وجود فشارهای خارجی، حجم تجارت میان مجارستان و روسیه در حال رشد است. حجم سرمایه گذاری مجارستان در روسیه بیش از یک میلیارد یورو است.