به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان و «رادوسواف سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان، بر سر مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) وارد مشاجره‌ای علنی شدند.

این تنش پس از انتشار پیامی از سوی «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان آغاز شد؛ اوربان در این پیام اعلام کرده بود تصمیم رهبران اتحادیه اروپا برای مصادره دارایی‌های روسیه، بدون مشورت با مجارستان، نقض قوانین متعدد و «اعلان جنگ» محسوب می‌شود.

در واکنش به این اظهارات، سیکورسکی در پیامی طعنه‌آمیز نوشت: ویکتور نشان لنین (بالاترین نشان افتخار اتحاد جماهیر شوروی سابق) را گرفت!

این اظهار نظر باعث تشدید جدال لفظی شد و سیارتو در پاسخ به همتای لهستانی خود نوشت: ما می‌دانیم که شما خواهان جنگ با روسیه هستید اما وارد جنگ شما نخواهیم شد!

وزیر خارجه لهستان در پیام دیگری خطاب به همتای مجارستانی خود گفت که بوداپست بار دیگر آماده است در کنار روسیه قرار بگیرد.