اتحادیه اروپا ۱۲ فرد و ۲ نهاد روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اتحادیه اروپا، بروکسل امروز دوشنبه در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه مسکو، چندی نهاد و شرکت را در ارتباط با روسیه تحت تحریم‌های خود قرار داد.

در بیانیه صادره از سوی شورای اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: این شورا امروز تصمیم گرفت با توجه به (به بهانه) فعالیت‌های ترکیبی مداوم روسیه، از جمله دستکاری و مداخله اطلاعات خارجی (FIMI) و فعالیت‌های سایبری مخرب علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و شرکای آن، اقدامات محدودکننده‌ای را علیه ۱۲ فرد و ۲ نهاد دیگر اتخاذ کند.

بیانیه شورای اتحادیه اروپا در این خصوص اضافه می‌کند: امروز تحلیلگران برجسته سیاست خارجی مستقر در مؤسسات، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های نزدیک به دستگاه سیاست‌گذاری و پیام‌رسانی کرملین یا وابسته به آن و افراد تأثیرگذاری که تبلیغات و نظریه‌های توطئه طرفدار روسیه در مورد حمله این کشور به اوکراین و همچنین روایت‌های ضداوکراین و ضدناتو را ترویج می‌کنند، در فهرست تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند.

شورای اتحادیه اروپا سپس افزود: برخی از این افراد افسران سابق نظامی یا پلیس اروپای غربی هستند. شورای اتحادیه اروپا همچنین هواداران روسیه را به دلیل (به بهانه) تقویت روایت‌های بی‌ثبات‌کننده در سطح جهانی به نمایندگی از مسکو و گردان ۱۴۲ جنگ الکترونیک تحریم می‌کند. گردان ۱۴۲ جنگ الکترونیک در کالینینگراد مستقر است و مسئول استفاده از فناوری برای مختل کردن هرگونه سیستم ارتباطی موج کوتاه، انجام رزمایش‌های جنگ الکترونیک، مرتبط با موارد اخیر شکست سیگنال GPS که توسط چندین کشور عضو اتحادیه اروپا تجربه شده است، می‌باشد.

بیانیه مذکور ادعا می‌کند: فهرست تحریم‌های امروز شامل اعضای آژانس اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، واحد ۲۹۱۵۵، و همچنین گروه تهدید سایبری Cadet Blizzard می‌باشد. آنها در حملات سایبری علیه سازمان‌های دولتی در اوکراین شرکت داشتند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان ناتو را برای به دست آوردن اطلاعات حساس و با هدف بی‌ثبات کردن وضعیت سیاسی آنها هدف قرار دادند! با تصمیم امروز، اقدامات محدودکننده با توجه به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده روسیه، اکنون در مجموع برای ۵۹ فرد و ۱۷ نهاد اعمال می‌شود. افراد فهرست‌شده شامل مسدود شدن دارایی‌ها هستند و شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا از در دسترس قرار دادن وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی برای آنها منع شده‌اند. اشخاص حقیقی نیز با ممنوعیت سفر مواجه هستند که آنها را از ورود یا عبور از سرزمین‌های اتحادیه اروپا منع می‌کند.