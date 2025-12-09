کرملین: پوتین قصد احیای شوروی را ندارد؛ ادعای پوچ حمله مسکو به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: پوتین برنامه‌ای برای دیدار با سیارتو (وزیر خارجه مجارستان) که در سفر مسکو به سر می‌برد، ندارد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: علاقه مندی همکاران مجارستانی ما به چشم انداز تجاری میان دو کشور پس از حل و فصل مناقشه اوکراین ارزشمند است.

دیمیتری پسکوف، گفت: ادعاها درباره آماده سازی روسیه برای حمله به ناتو مهمل است..... اظهارات مرتس در مورد احیای اتحاد جماهیر شوروی و حمله به اروپا صحت ندارد. پوتین قصد احیای اتحاد جماهیر شوروی را ندارد و این امر غیرممکن است.