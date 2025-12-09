غربال مربیان خلاقیت و نوآوری در بوشهر؛ فقط ۴ نفر از سد آزمون گذشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای گواهی شرکتکنندگان در دوره «تربیت مربی خلاقیت و نوآوری» که با همکاری مشترک اداره کل آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان استان بوشهر برگزار شده بود، با یک نتیجه شگفتانگیز و قابل تأمل به پایان رسید.
در این رویداد که در سالن جلسات بنیاد ملی نخبگان استان بوشهر برگزار شد، مشخص گردید که از میان تمامی شرکتکنندگان، تنها چهار نفر توانستهاند صلاحیت لازم برای دریافت مجوز تدریس را کسب کنند.
این دوره آموزشی که با هدف توانمندسازی مربیان برای پرورش خلاقیت و نوآوری در نسل جدید طراحی شده بود، با استقبال گستردهای، بهویژه از سوی فرهنگیان استان، مواجه شد و اکثریت شرکتکنندگان را فرهنگیان تشکیل میدادند.
هر چهار فردی که موفق به کسب مجوز تدریس شدهاند، از بانوان فرهنگی بودهاند. این موفقیت در حالی رقم خورد که سایر شرکتکنندگان، علیرغم حضور در دوره، نتوانستند از سد استانداردهای سختگیرانه برای کسب مجوز نهایی عبور کنند.
این مراسم با حضور غلامرضا دانشور، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و یوسف دهقانی، رئیس بنیاد ملی نخبگان استان بوشهر برگزار شد.
حضور این مقامات ارشد بر اهمیت این برنامه و حساسیت نهادهای متولی بر کیفیت خروجی آن تأکید داشت. هدف از این همکاری مشترک، ایجاد یک پیوند استراتژیک میان نهاد علم و نخبگی با بدنه نظام آموزشی برای تحول در شیوههای تدریس و پرورش استعدادها عنوان شده است.
