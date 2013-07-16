افزایش چهاربرابری مدارس تیزهوشان استان بوشهر/ شرکت 40 طرح در جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی کمیته اجرایی طرح شهاب در استان بوشهر با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم و فرمایشات گهر بار حضرت امیرالمومنین(ع)، اظهار داشت: علم و دانش مایه اقتدار و توانمندی نظام است.

وی افزود: ترور دانشمندان هسته ای ما به خاطر ترس دنیای استکبار از اقتدار علمی نظام جمهوری اسلامی است، دشمن از علم ما می ترسد و همه توان خود را برای جلوگیری پیشرفت های علمی جوانان مومن و فراری دادن آنها از کشور به کار گرفته است.

رضائی، خلاقیت و علم دانش آموزان امروز را در سطح بسیار بالاتری نسبت به دانش آموزان گذشته ذکر کرد و گفت: سال‌های گذشته تعداد مدارس تیزهوشان در استان چهار عدد بود که سال تحصیلی قبل با تلاش ها و دغدغه هایی که وزیر آموزش و پرورش داشت این مدارس به 16 عدد افزایش یافت و امسال نیز چهار مدرسه جدید تیزهوشان در نقاط مختلف استان راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به دغدغه‌ها و برنامه‌های مشترک آموزش و پرورش و بنیاد نخبگان استان گفت: در سال های اخیر استان رشد چشمگیری در زمینه نانو و جشنواره جوان خوارزمی داشته است که با برنامه ریزی می توان در زمینه کنکور و المپیادها نیز رتبه استان را ارتقا داد.

رضایی تصریح کرد: سال گذشته 2 دانش آموز استان در جشنواره جوان خوارزمی رتبه کشوری کسب کردند و امسال نیز 40 طرح از استان در این جشنواره شرکت کرده اند که امیدواریم موفقیت قابل توجهی کسب کنند.

لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در طرح شهاب

محمد مهرآوران معاون بنیاد نخبگان استان بوشهر نیز در ادامه این نشست، طرح شهاب و جشنواره منطقه ای اختراعات خلیج فارس را دو برنامه مهم بنیاد در سال جاری عنوان کرد و افزود: جشنواره منطقه ای اختراعات خلیج فارس بزرگترین پیشامد علمی استان بوشهر در سال های اخیر است که همکاری دستگاه های اجرایی استان بوشهر برای برگزاری باشکوه این جشنواره و نشان دادن توانایی و استعداد جوانان استان در زمینه تولید فکر و اندیشه و نوآوری های علمی لازم است.

در ادامه این جلسه درخصوص تشکیل کمیته مشترک طرح شهاب، همکاری برای برگزاری جشنواره اختراعات خلیج فارس، برنامه ریزی برای المپیاد و کنکور سال آینده و امضای تفاهم نامه های مشترک تصمیماتی اتخاذ شد.

طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) به منظور شناسایی، هدایت و حمایت آموزشی، تربیتی و معنوی دانش آموزان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی به صورت مشترک توسط بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود.

اولین نشست هماهنگی کمیته اجرایی طرح شهاب(شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) با حضور مسئولین بنیاد نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد.