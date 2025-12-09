به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی ظهر سه شنبه در دبستان مرحومه معصومه دیهیم آموزش و پرورش تبادکان طرح توزیع شیر مدارس را یکی از برنامههای راهبردی دولت در حوزه سلامت دانشآموزان دانست و اظهار کرد: توزیع شیر مدارس طرحی ملی با هدف ارتقای سلامت نسل آینده است که از امروز در سراسر استان بهصورت منظم و برنامهریزیشده آغاز میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه دانشآموزان استان هفتهای دو نوبت شیر دریافت خواهند کرد، افزود: این برنامه نقش مؤثری در تقویت رشد جسمی، افزایش توان سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماریها دارد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تا پایان سال تحصیلی حدود ۴۰ نوبت شیر در مدارس خراسان رضوی توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به پوشش بیش از ۸۰۰ هزار دانشآموز در قالب این طرح، تصریح کرد: اجرای این برنامه در چنین گسترهای، خراسان رضوی را در زمره استانهای پیشرو در اجرای طرحهای تغذیهای کشور قرار داده است.
اسدی همچنین از مشارکت چهار شرکت معتبر لبنی استان در تأمین شیر مدارس خبر داد و خاطرنشان کرد: شیرهای توزیعی از نوع استریلیزه، استاندارد و دارای قابلیت نگهداری مناسب هستند و تمامی مراحل تولید، بستهبندی و توزیع آنها تحت نظارت دقیق دستگاههای مسئول انجام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اجرای موفق این طرح را نتیجه همافزایی چند دستگاه عنوان کرد و افزود: از حمایتهای ریاست محترم جمهوری، استاندار خراسان رضوی، وزیر آموزش و پرورش و تلاش همکاران آموزش و پرورش در ستاد، مناطق، نواحی و شهرستانها قدردانی میکنم که با برنامهریزی دقیق، این طرح بدون وقفه وارد فاز اجرایی شد.
وی با اشاره به شرایط فصلی و نقش تغذیه مناسب در حفظ سلامت دانشآموزان گفت: در فصل سرما و شرایط آلودگی هوا، مصرف شیر میتواند نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی کودکان ایفا کند و امیدواریم دانشآموزان از مزایای این برنامه بهرهمند شوند.
در ادامه این مراسم، حسین اسداللهی، مشاور اجرایی وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور با اشاره به اجرای این برنامه با شعار «شیر، قدرت، سلامت» اظهار کرد: طرح شیر مدارس، بزرگترین برنامه مدرسهمحور در خاورمیانه است که امسال حدود ۸.۵ میلیون دانشآموز در سراسر کشور را تحت پوشش قرار میدهد و دولت چهاردهم برای اجرای آن ۶.۵ همت اعتبار اختصاص داده است.
