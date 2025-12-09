  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

امدادگران ۱۰ استان مهارت‌های نجات با طناب را در کرمان تمرین کردند

کرمان- مدیر عامل جمعیت هلال‌ احمر کرمان از برگزاری دوره تخصصی منطقه‌ای پیشرفته نجات با طناب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آموزش و تربیت نجات گران مجرب و کار آزموده در زمینه مباحث امداد و نجات از ضرورت و اهمیت بسیاری برخوردار است؛ گفت: در این راستا، دوره تخصصی منطقه‌ای پیشرفته نجات با طناب در مرکز بین المللی آموزش‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این دوره ۵ روزه است افزود: در این دوره آموزشی تعداد ٢۴ نفر از نجات گران استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، تهران، البرز، قم، بوشهر و کرمان حضور یافتند.

فلاح، تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره با مباحث آشنایی با تجهیزات نجات با طناب، اصول عملیات نجات روی طناب در فضاهای معلق، آشنایی با انواع گره‌ها، نجات و تخلیه از ساختمان‌های بلند، نجات از چاه و فضاهای محدود، آشنایی با تیرول‌ها و انواع بسکت و … از جمله مباحث آشنا شدند.

