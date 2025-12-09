به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آموزش و تربیت نجات گران مجرب و کار آزموده در زمینه مباحث امداد و نجات از ضرورت و اهمیت بسیاری برخوردار است؛ گفت: در این راستا، دوره تخصصی منطقه‌ای پیشرفته نجات با طناب در مرکز بین المللی آموزش‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این دوره ۵ روزه است افزود: در این دوره آموزشی تعداد ٢۴ نفر از نجات گران استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، تهران، البرز، قم، بوشهر و کرمان حضور یافتند.

فلاح، تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره با مباحث آشنایی با تجهیزات نجات با طناب، اصول عملیات نجات روی طناب در فضاهای معلق، آشنایی با انواع گره‌ها، نجات و تخلیه از ساختمان‌های بلند، نجات از چاه و فضاهای محدود، آشنایی با تیرول‌ها و انواع بسکت و … از جمله مباحث آشنا شدند.