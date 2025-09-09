کرمان می تواند هاب خدمات امداد و نجات کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای هیأت مدیره جمعیت هلال‌احمر استان کرمان بر نقش پیشتاز کرمان در فعالیت‌های این جمعیت در سطح کشور تأکید کرد و با بیان اینکه حمایت‌های استان از هلال‌احمر در راستای مسئولیت نسبت به شرایط خاص و حوادث طبیعی متعدد کرمان انجام می‌شود، گفت: استان کرمان نیازمند مدیریت قوی در مواقع ضروری است.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های کرمان برای تبدیل شدن به هاب خدمات هلال‌احمر کشور و منطقه افزود: وجود تجهیزات، امکانات و دارو در استان کرمان می‌تواند علاوه بر پوشش جنوب شرق کشور، در حمایت از حوادث کشورهای همسایه نیز مؤثر باشد.

استاندار کرمان همچنین ابراز امیدواری کرد که با وجود هیأت مدیره و نیروهای توانمند و باتجربه، جمعیت هلال‌احمر استان همچنان پیشتاز و الگوی کشور باشد.