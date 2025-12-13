  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

فلاح: نیروهای امدادی کودک مفقود شده ریگانی را پس از ۱۵ ساعت پیدا کردند

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، از تلاش ١۵ ساعته نیروهای امدادی برای پیدا شدن یک کودک ١٣ ساله در روستای کوهستانی بخش رحمت آباد شهرستان ریگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح، گفت: روز جمعه ٢١ آذرماه گزارشی مبنی بر مفقودی کودکی ١٣ ساله در ارتفاعات کوهستانی بخش رحمت آباد شهرستان ریگان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر کرمان اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام ٧ تیم امداد و نجات به محل حادثه افزود: در این عملیات ٣ تیم از شهرستان ریگان، تیم آنست از مرکز استان، ٢ تیم از شهرستان بم و یک تیم از شهرستان نرماشیر حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه این عملیات ١۵ ساعت به طول انجامیده است، خاطرنشان کرد: این کودک مفقود شده با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر، تیم پهبادی شهرستان بم و نیروهای مردمی در ارتفاعات کوهستانی پیدا و به دامنه کوه انتقال یافت.

فلاح، خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی جهت معاینات پزشکی این کودک را به عوامل اورژانس ١١۵ تحویل دادند.

کد خبر 6688139

    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ایی خداشکرت درودخدابرامدادگران که این کودک نازنین را به سلامت پیداکردن خداگواهه خیلی خوشحال شدم افرین ماشاالله چقدرنازه اجرتون باخدا

