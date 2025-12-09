به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در نشست شورای همفکری بانوان توانمند شهرستان بوشهر هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و روز زن، اظهار کرد: بانوان در سال‌های اخیر توانسته‌اند با مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های شهرستان ایفا کنند و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روند رو به رشد حضور زنان در مسئولیت‌های اجرایی، افزود: عملکرد بانوان در حوزه‌های اداری و تخصصی نشان داده است که آنان از توان مدیریتی و اجرایی بالایی برخوردارند و حمایت از این توانمندی‌ها می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و تقویت کارآمدی عملکرد دستگاه‌ها منجر شود.

فرماندار بوشهر در ادامه با تشریح اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه بانوان، بیان کرد: نگاه دولت بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های انسانی استوار است و بانوان به عنوان بخش مهمی از نیروی انسانی شهرستان می‌توانند در مدیریت صحیح چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملیاتی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی مستقیم داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اعتماد سازمانی به بانوان، خاطرنشان کرد: سپردن مسئولیت‌ها به بانوان تنها یک اقدام حمایتی نیست بلکه تصمیمی مبتنی بر بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد است و افزایش حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی مسیر پیشرفت شهرستان را هموارتر خواهد کرد.

در این نشست، بانوان حاضر ضمن بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود بر لزوم توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرستان بوشهر تأکید کردند.