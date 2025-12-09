  1. استانها
فرماندار بوشهر: نقش‌آفرینی بانوان در مسیر توسعه شهرستان ضروری است

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: استفاده از ظرفیت بانوان در تصمیم‌سازی‌ها موجب شتاب توسعه پایدار شهرستان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در نشست شورای همفکری بانوان توانمند شهرستان بوشهر هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و روز زن، اظهار کرد: بانوان در سال‌های اخیر توانسته‌اند با مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های شهرستان ایفا کنند و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روند رو به رشد حضور زنان در مسئولیت‌های اجرایی، افزود: عملکرد بانوان در حوزه‌های اداری و تخصصی نشان داده است که آنان از توان مدیریتی و اجرایی بالایی برخوردارند و حمایت از این توانمندی‌ها می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و تقویت کارآمدی عملکرد دستگاه‌ها منجر شود.

فرماندار بوشهر در ادامه با تشریح اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه بانوان، بیان کرد: نگاه دولت بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های انسانی استوار است و بانوان به عنوان بخش مهمی از نیروی انسانی شهرستان می‌توانند در مدیریت صحیح چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملیاتی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی مستقیم داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اعتماد سازمانی به بانوان، خاطرنشان کرد: سپردن مسئولیت‌ها به بانوان تنها یک اقدام حمایتی نیست بلکه تصمیمی مبتنی بر بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد است و افزایش حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی مسیر پیشرفت شهرستان را هموارتر خواهد کرد.

در این نشست، بانوان حاضر ضمن بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود بر لزوم توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرستان بوشهر تأکید کردند.

