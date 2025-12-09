  1. جامعه
عمل‌گرایی نخبگان ظرفیتی برای تولید قدرت به نفع مردم ایران است

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: عمل‌گرایی نخبگان ظرفیتی برای تولید قدرت به نفع مردم ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نخبگان جوان کشور شامل برگزیدگان المپیادهای علمی، رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری، برگزیدگان رویدادها، مسابقات و جشنواره‌های علمی داخلی و خارجی و مخترعان و پژوهشگران با حضور در ساختمان مرکزی ستاد اجرایی فرمان امام با سید پرویز فتاح رئیس این ستاد دیدار و گفتگو کردند.

در جریان این جلسه صمیمی سه ساعته، بیش از ده نفر از نخبگان نکات و موضوعات خود را مطرح کردند. دسترسی به شبکه مسائل مدون کشور، خطرپذیری و صبوری در سرمایه‌گذاری علمی، اهمیت هوش مصنوعی به عنوان زیرساخت حکمرانی آینده، عدالت آموزشی، اهمیت سیاست‌گذاری‌های دقیق در موضوع خانواده و جمعیت، مسئله انرژی و مبدل‌های هوشمند کوچک و خانگی برای تولید انرژی‌های پاک، توجه به علوم انسانی به عنوان بخشی از مسیر پیشرفت و حل مسئله بخشی از محورهای صحبت‌های نخبگان در این دیدار بود.

در ادامه سید پرویز فتاح با تاکید بر ضرورت پیوند علم و ایمان گفت: اگر علم با ایمان همراه نباشد، نمی‌توان لزوماً علمی نافع در جهت خیرِ عمومی ملت‌ها را شاهد بود. همه چیز عدد و رقم و رتبه و معدل نیست، اگر ایمان در کنار علم ما نباشد، همان علم تبدیل به کبر و حجابی بین انسان و خدا خواهد شد که او را از مسیر بندگی و خدمت به مردم دور می‌کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از علم و دانش روز می‌جنگد و علم را کاملاً در خدمت نسل‌کشی قرار داده است. این رژیم قطعاً نخبه آدم‌کشی در دنیاست، علم او در خدمت آتش و شیطان است و نفعی برای بشریت ندارد.

فتاح با اشاره به دوران تحصیل خود در دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر گفت: در سنین مشابه شما دغدغه مردم کشورم را داشته‌ام چون از منطقه‌ای محروم زندگی‌ام را آغاز کردم. امروز هم معنای منطقه محروم را می‌دانم، هم مسیر سخت رشد علمی و اجرایی را درک می‌کنم و هم مانند شما فشارهای سنگین تحصیل در بهترین دانشگاه‌های کشور را تجربه کرده‌ام. این مسیر، مسیری بی‌پایان است و همواره نیازمند جان‌ها و روح‌هایی آماده و خستگی‌ناپذیر برای خدمت به مردم است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با توصیه بر همراهی فعالیت‌های علمی و جهادی با انس با قرآن و معارف دینی، تاکید کرد: این ایمان است که به حرکت‌های انسان جهت می‌دهد. فضیلت نخبگی در عمل‌گرایی برای حل مشکلات کشور و مردم است. عمل عالمانه شما می‌تواند برای ایران تولید قدرت کند و برای مردم نجات بخش باشد.

فتاح از قابلیت‌های هوش مصنوعی در شناسایی اولویت‌ها و بهبود روندهای محرومیت‌زدایی سخن گفت و تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی جهت محرومیت‌زدایی سرفصل مهمی است که در میان صحبت‌های شما شنیدم. ما به عقل و خرد جمعی نیاز داریم تا نسخه درستی برای کشور بنویسیم.

وی در پایان با اشاره به مأموریت‌های ستاد اجرایی فرمان امام و ظرفیت‌های بنیاد برکت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت به عنوان بازوی محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام با روحیه‌ای جهادی در فعالیت‌های اجتماعی اثرگذار مانند اشتغال‌زایی، آموزش، درمان و … فعال است. مأموریت‌های این بنیاد برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و جهادی شما نیز فرصت است.

