تفاهم ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقای کیفیت مدارس مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، مراسم انعقاد دو تفاهم‌نامه جدید میان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت آموزش و پرورش با حضور سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد. تفاهم‌نامه‌های جدید در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش و منویات مقام معظم رهبری جهت انجام اقدامات گسترده برای بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی در مناطق کم‌برخوردار کشور تدوین شده است.

تفاهم‌نامه نخست با اعتبار دو هزار میلیارد تومانی طرفین بر بهبود فضاهای آموزشی و ساخت مجتمع‌های محله‌محور تمرکز دارد و بر اساس آن، در طی دوسال وزارت آموزش و پرورش زمین و زیرساخت‌های لازم را تأمین می‌کند و ستاد اجرایی نیز با تخصیص اعتبارهای لازم، مسئولیت ساخت و تکمیل پروژه‌ها را بر عهده دارد.

تفاهم‌نامه دوم با هدف تقویت عدالت آموزشی و تربیتی و همچنین ارتقای کیفیت مدارس دولتی در مناطق محروم تنظیم شده و شامل اقدامات متنوعی مانند برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان و کارکنان مدارس، اجرای طرح‌های استعدادیابی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان، حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار برای ورود به دانشگاه و توزیع اقلام آموزشی متمرکز است. ارائه خدمات پرورشی و فرهنگی هنری، اجرای طرح‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آموزش خانواده‌ها و راه‌اندازی گروه‌های جهادی دانش‌آموزی بخش‌های دیگری از برنامه‌های این تفاهم‌نامه است.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: ستاد اجرایی فرمان امام دنبال حل مسائل کشور است و هرجا مشکلی وجود داشته باشد، ستاد به قدر توان خود پیش قدم است. این نشات گرفته از بلندنظری و روحیه ویژه مهندس فتاح و تیم ایشان در ستاد اجرایی فرمان امام دارد که وقتی هنوز ۱۰ روز از پایان تعهداتشان در تفاهم‌نامه قبلی نگذشته به این وزارتخانه آمده‌اند تا بار جدیدی را از دوش دولت و کشور بردارند.

کاظمی افزود: ستاد اجرایی فرمان فرمان امام سه هزار و دهمین مدرسه‌اش را در هفته‌های گذشته افتتاح کرد و همچنان این مسیر پر افتخار را ادامه می‌دهد. یقین داشته باشید که این سرمایه‌ها برای ایران و برای فرزندانمان می‌ماند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ما ارزش کار شما را می‌دانیم و قدردان نگاه ویژه‌تان هستیم. ورود تخصصی بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام به حوزه تعلیم و تربیت می‌تواند آغازگر تحولی بزرگ به نفع مردم ایران باشد.

سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این مراسم تاکید کرد: محرومیت‌زدایی یکی از ارکان مهم حکم رهبر انقلاب برای این جانب در مأموریت ستاد اجرایی فرمان امام است.

فتاح گفت: ما تکالیفمان را در مناطق محروم دنبال می‌کنیم و به اندازه توانمان نیازهای مختلفی را از مردم مرتفع می‌کنیم. در بنیاد برکت فقط موضوع آموزش و پرورش را در دستور کار نداریم بلکه موضوع حمایت‌های اجتماعی، توسعه طرح‌های اشتغال زایی و حتی مسائل فرهنگی را با شبکه‌ای از گروه‌های جهادی و مردمی پیش می‌بریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: تشخیص اینکه چه خدمات موثرتری در حوزه تعلیم و تربیت می‌توانیم انجام بدهیم با شما عزیزان در وزارت آموزش و پرورش است اما تاکید می‌کنم که این خدمات باید ویژه مناطق محروم باشد. ما باید مناطق محروم را مجهز کنیم تا تمایل به مهاجرت به شهرهای بزرگ کاهش یابد.

فتاح گفت: ما را در محروم‌ترین نقاط کشور و سخت‌ترین مکان‌های جغرافیای و دشوارترین پروژه‌ها شریک خود بدانید و روی ما حساب کنید.