  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

سفیر جدید ایران در ارمنستان با وزیر امور خارجه دیدار کرد

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل شیرغلامی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، او برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه تهران–ایروان در چارچوب سیاست حسن همسایگی و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در ایروان، روابط ایران و ارمنستان را رابطه‌ای تاریخی و با علقه‌های بسیار نزدیک و قوی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت بیش از پیش تعاملات و همکاری‌های ایران و ارمنستان در حوزه‌های فرهنگی، ژئوپلتیکی، اقتصادی و…. تأکید کرد.

هادی رضایی

