تهران و باکو؛ همسایگی برآمده از تاریخ، مشارکت در افق آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در «خبرگزاری آپا» جمهوری آذربایجان نوشت: در حوزه گاز نیز، توافقات سواپ گاز به نخجوان در حال اجراست که نشان‌دهنده عمق اعتماد متقابل است. ایران در طول ۳۴ سال گذشته، بر اساس وظیفه همسایگی و انسانی، دسترسی جمهوری خودمختار نخجوان به دیگر مناطق جمهوری آذربایجان را از طریق خاک خود فراهم کرده است. در تمام این سال‌ها، حتی در اوج فشارهای خارجی یا نوسانات سیاسی، ایران اجازه نداد که ارتباط میان نخجوان و بدنه اصلی آذربایجان قطع شود.

در حوزه سیاسی، رایزنی‌های مقامات عالی دو کشور به صورت مستمر در جریان است. اگرچه در سال‌های گذشته روابط دوجانبه فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است که در روابط همسایگان امری دور از انتظار نیست، اما روند عمومی روابط رو به رشد بوده و عزم و اراده مسئولین عالی دو کشور، عبور از سوءتفاهم‌ها و توسعه همه‌جانبه این روابط است. تبادل متقابل هیأت‌ها و دیدارهای اخیر، به ویژه دو سفر جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان و توافق برای تداوم دیدارهای رؤسای جمهور در آینده نزدیک، گواهی بر این مدعاست که تهران و باکو هر دو برای گسترش روابط تأکید دارند.

اکنون، با حل مناقشه قره‌باغ، منطقه قفقاز جنوبی در آستانه عصری نوین قرار گرفته است؛ فضایی جدید که فرصتی طلایی برای صلح، ثبات و توسعه همگانی پدید آورده است. باور عمیق ما این است که امنیت و ثبات در این منطقه، کالایی وارداتی نیست و تنها با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان محقق می‌شود. در شرایطی که منطقه غرب آسیا با بازگشت سیاست‌های تنش‌زا و یک‌جانبه‌گرایی دولت ترامپ و ماجراجویی‌های خطرناک رژیم صهیونیستی و نتانیاهو دست‌وپنج نرم می‌کند، هوشیاری تهران و باکو برای حفظ منافع متقابل در گرو داشتن روابطی باثبات، بدون تنش و قابل پیش‌بینی، حیاتی است، چرا که هر عاملی که ژئوپلیتیک منطقه را دستخوش تغییرات نامطلوب کند، غیرعادی تلقی شده و نیازمند تدبیر مشترک است. بدون شک نیل به ثبات پایدار، نیازمند جامع‌نگری، پرهیز از طرح‌هایی است که منافع حیاتی همسایگان را نادیده می‌گیرد و استفاده از ظرفیت‌های بومی بوده و این درهم‌تنیدگی امنیتی ایجاب می‌کند که با هوشمندی، اجازه ندهیم بیگانگان که منافعشان در بی‌ثباتی است، در روابط برادرانه دو کشور، رخنه کنند.

در سفر به کشور دوست، برادر و همسایه، جمهوری آذربایجان، مفتخرم که حامل پیام صلح، دوستی و اراده قاطع دولت و ملت ایران برای گشودن فصلی نوین و درخشان در روابط دوجانبه باشم. این سفر، که در پاسخ به دعوت گرم وزیر محترم امور خارجه جمهوری آذربایجان انجام می‌پذیرد، نه یک مأموریت دیپلماتیک معمول، بلکه تجدید عهدی برای تحکیم خویشاوندی تاریخی میان دو ملت است. ما به باکو می‌رویم تا بر این تأکید کنیم که فضای جدید منطقه‌ای، زمینه‌ای مساعد برای تقویت همگرایی و گسترش هدفمند همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های ترانزیت، انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارتباطات انسانی فراهم آورده است. هدف غایی از این توسعه در تعاملات، چیزی جز ساختن آینده‌ای پر رونق برای هر دو ملت نیست. امروز، اراده تهران و باکو بر ساختن آینده‌ای مشترک، روشن و پایدار استوار است؛ آینده‌ای که در آن مرزها دروازه‌های دوستی‌اند و رودخانه‌ها ترانه‌های همکاری می‌سرایند.