آغاز طرح پایش حضوری دمای ادارات و اماکن عمومی در کرمانشاه

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح پایش حضوری دمای ادارات و اماکن عمومی در کنار پایش برخط، با هدف مدیریت بهتر مصرف گاز در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با تشکیل یک کمیته تخصصی برای برنامه‌ریزی، تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغ آن به واحدها و نواحی مختلف شرکت گاز کلید خورده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه برای ۲۲ ناحیه و منطقه، اکیپ‌های بازرسی تعیین شده است، گفت: این اکیپ‌ها با مراجعه به ادارات دمای محیط را اندازه‌گیری می‌کنند و در صورتی که دما بیش از ۱۸ درجه باشد ابتدا تذکر داده شده و در صورت تکرار گاز اداره قطع خواهد شد.

حسینی تعداد پایش‌های حضوری روزانه را حدود ۱۲۰ مورد اعلام کرد و افزود: تاکنون در جریان اجرای این طرح گاز هیچ اداره یا سازمانی قطع نشده است.

وی ادامه داد: این اکیپ‌ها در طول هفته و ساعات اداری با حضور در دستگاه‌ها، روند رعایت الگوی مصرف گاز را بررسی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۴۰ ساختمان متعلق به ۲۵ نهاد دولتی تحت پایش برخط قرار دارند، گفت: نصب سنسورهای دما برای پوشش بیشتر ادارات در دستور کار است و امیدواریم با ترکیب پایش حضوری و برخط، مصرف گاز در استان مدیریت بهتری پیدا کند.