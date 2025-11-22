سامانه هوشمند پایش مصرف گاز در ادارات کرمانشاه فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه هوشمند رصد و پایش مصرف گاز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه بعد از ظهر شنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و مدیر امور هماهنگی شرکت گاز کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

این سامانه با هدف نظارت دقیق بر مصرف گاز و مدیریت بهینه انرژی در نهادهای دولتی ایجاد شده و قرار است اطلاعات مربوط به الگوی مصرف در بازه‌های زمانی منظم ثبت و تحلیل شود.

استاندار کرمانشاه پیش‌تر در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر ضرورت مهار ناترازی انرژی، اعلام کرده بود که ادارات باید در صرفه‌جویی مصرف گاز پیشگام باشند و عملکرد آنان به‌صورت مستمر رصد خواهد شد.

وی گفته بود رعایت الگوی مصرف در ادارات، اقدامی مؤثر برای عبور از فصل سرما و الگویی مناسب برای سایر بخش‌های جامعه است.

این طرح با همکاری استانداری کرمانشاه و شرکت گاز کشور اجرا شده و بخشی از برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی در بخش دولتی به شمار می‌رود.