پایش مستمر مصرف گاز در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان تهران، علی‌اصغر نوایی با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای کنترل و پایش مصرف گاز در اداره‌های دولتی، واحدهای تجاری و منازل برای فصل سرد اظهار کرد: اجرای دقیق این برنامه‌ها و همکاری همه‌جانبه مشترکان می‌تواند از هدر رفت انرژی جلوگیری کند.

وی با اعلام اینکه پایش مصرف گاز از سوی کارشناسان شرکت به‌صورت مستمر ادامه دارد و بازرسان به اداره‌های دولتی و اماکن تجاری مراجعه می‌کنند، افزود: در صورت رعایت نکردن مصوبات ابلاغی، طبق قانون و ضوابط جریان گاز قطع و هزینه گازبها مطابق با بالاترین تعرفه گاز طبیعی محاسبه می‌شود تا از مصرف غیرضروری جلوگیری شود.

ضرورت کاهش ۲۰ درصدی مصرف

سخنگوی شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبات قانونی ابلاغی تمامی اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف هستند دمای رفاه ۲۰ درجه سانتی‌گراد را در تمام فضاهای اداری رعایت کنند، تأکید کرد: همچنین ضروری است ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش مصرف داشته باشند و پس از اتمام ساعت اداری و در روزهای تعطیل، تمام وسایل گرمایشی را خاموش کنند و چنانچه اداره‌های دولتی تمام موارد ذکرشده را طبق قانون و ضوابط رعایت نکنند، پس از اخطار جریان گاز آن‌ها قطع می‌شود.

نوایی با اشاره به اینکه تمامی مشترکان تجاری نیز ملزم به رعایت مصرف بهینه گاز هستند، گفت: استفاده از وسایل گرمایشی مانند گرماتاب، میز آتش و امثال آن در فضای باز کاملاً ممنوع است و با استفاده‌کنندگان برخورد قانونی صورت می‌گیرد و جریان گاز آن مجموعه قطع می‌شود.

وی به رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد از سوی مشترکان خانگی اشاره و اظهار کرد: انجام اقدام‌هایی نظیر عایق‌کاری درها و پنجره‌ها، خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بلااستفاده، به‌کارگیری پرده‌های ضخیم، تنظیم دمای بخاری‌ها و دمای استاندارد شوفاژها، بهره‌مندی از بخاری‌های راندمان بالا و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها به تحقق کاهش مصرف گاز کمک می‌کند.

دعوت به مصرف بهینه و رعایت دمای رفاه

سخنگوی شرکت گاز استان تهران با اشاره به مشترکانی که مالک باغ‌ویلا یا ویلا هستند و سکونت دائم در این اماکن ندارند، گفت: این دسته از مشترکان ضروری است در زمان عدم حضور، تمام وسایل و سامانه‌های گرمایشی خود را خاموش کنند تا از هدر رفت انرژی جلوگیری شود. روشن ماندن سیستم‌های گرمایشی در غیاب ساکنان، افزون بر مصرف بی‌رویه گاز، می‌تواند سبب بروز حوادث ناگوار شود.

نوایی با تشکر از تمام مشترکانی که با مصرف بهینه و همراهی خود شرکت گاز را یاری می‌کنند، ادامه داد: همیاری همه مشترکان کلید موفقیت در گذر از زمستان است و با این همکاری این نعمت خدادادی به اقصی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق سردسیر می‌رسد.

وی با بیان اینکه شهروندان تهرانی می‌توانند در صورت بروز هرگونه حادثه همانند نشت گاز، برخورد و شکستگی علمک، آتش‌سوزی یا انفجار با شماره ۱۹۴ (امدادگاز) تماس بگیرند، گفت: به‌منظور کاهش مراجعات حضوری، سامانه پاسخگویی و ارتباط مردمی ۱۵۹۴ در ساعت اداری پاسخگوی پرسش‌های شهروندان است و مشترکان گاز نیز می‌توانند با مراجعه به آدرس تارنمای www.tehrangasco.ir از آخرین اخبار مطلع و از خدمات الکترونیک نظیر سامانه پاسخگویی به شکایات، مشاهده سوابق قبوض، پرداخت آخرین قبض، اعلام رقم کارکرد کنتور و … بهره‌مند شوند.