مسروری: کشت ۵ هزار هکتار محصولات پاییزه در بردسکن انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت محصولات پاییزه اختصاص یافته است که شامل ۲۷۰۰ هکتار جو، ۱۵۵۰ هکتار گندم، ۲۴۳ هکتار کلزا و ۳۵ هکتار چغندر قند می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن بیان کرد: امسال ۶۰۰ هکتار آبیاری تیپ در چهار محصول اصلی زراعی شهرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی افزود: با وجود شرایط کم‌آبی و خشکسالی، تلاش برای حفظ روند کشت و بهره‌وری از منابع موجود ادامه دارد.

مسروری با بیان اینکه تاکنون ۴ هزار و ۴۰۰ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است گفت: ۸۵ درصد سهمیه کود ازته شهرستان جذب شده است و بردسکن در جذب نهاده‌ها از برترین‌های استان قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن تأکید کرد که برنامه‌ها برای افزایش راندمان تولید، توسعه کشت پاییزه و مدیریت بهینه منابع آبی ادامه دارد.