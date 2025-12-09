به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان شامگاه سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: به‌دنبال وقوع حادثه آتش‌سوزی در داخل یک چاه آب خشک‌شده در روستای باقرآباد سنندج، نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان به محل اعزام شدند.

بابک هدایی گفت: مردی ۴۲ ساله که در نزدیکی چاه حضور داشت، بر اثر شعله‌وری ناگهانی دچار سوختگی‌های شدید شد.

به‌گفته وی، بررسی اولیه تیم اعزامی از پایگاه حسین‌آباد نشان داد که مصدوم دچار سوختگی‌های درجه یک و دو در حدود ۴۵ درصد از سطح بدن شده است.

هدائی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام ارزیابی‌های اولیه، اقدامات حمایتی و تثبیت علائم حیاتی مصدوم را در محل آغاز کردند و سپس او را برای ادامه روند درمان به‌سرعت به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کردستان با بیان اینکه چاه‌های رهاشده و اماکن فاقد تهویه مناسب می‌توانند محل تجمع گازهای قابل اشتعال باشند، نسبت به بی‌توجهی به نکات ایمنی هشدار داد و تأکید کرد: عدم رعایت اصول ایمنی در این فضاها احتمال وقوع حوادث مشابه را افزایش می‌دهد.