دستخواه احمدی: برداشت زعفران در تربت جام با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستخواه احمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش ۶۰ درصدی بارش‌های بهاری، گرمای شدید در تابستان و پاییز، قطع مکرر برق چاه‌های کشاورزی در زمان نیاز آبی و عدم تناسب سطح زیرکشت بامنابع آبی در خرده مالکی‌ها از علل کاهش میزان برداشت زعفران در تربت‌جام است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام با اشاره به تأثیر این کاهش بر معیشت خانوارهای روستایی تصریح کرد: بسیاری از فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با برداشت زعفران از دست رفته است.

در ادامه محمد حسین باعصمت، کارشناس جهاد کشاورزی در تربت جام اظهار کرد: هزینه‌های داشت و برداشت زعفران به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر نوسانات قیمتی، تنها به نفع دلالان تمام شده و به کشاورزانی که در خط مقدم تولید قرار دارند، لطمه می‌زند.

کارشناس جهاد کشاورزی در تربت جام با اشاره به یک مشکل ساختاری در حوزه زعفران افزود: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشرفته و دستگاه‌های مکانیزه در فرآیند برداشت و فرآوری، باعث شده زعفران با هزینه گزاف برداشت شود و کشاورز از درآمد واقعی این طلای سرخ محروم بماند.