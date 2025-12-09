https://mehrnews.com/x39PMQ ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ کد خبر 6683836 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ بازگشایی راه های آذربایجان شرقی توسط راهداران تبریز-راه های آذربایجان شرقی توسط راهداران استان بازگشایی شد. دریافت 11 MB کد خبر 6683836 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف چهره بستانآباد را سفیدپوش و زمستانی کرد وضعیت تردد در جاده قدیم بستانآباد به تبریز درپی بارش برف هشدار راهداری آذربایجانشرقی؛ تردد در جادههای برفگیر فقط با زنجیرچرخ بارش برف در روستای قرهبابا برچسبها تبریز بازگشایی جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
