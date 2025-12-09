  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

بازگشایی راه های آذربایجان شرقی توسط راهداران

تبریز-راه های آذربایجان شرقی توسط راهداران استان بازگشایی شد.

