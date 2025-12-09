https://mehrnews.com/x39Ps4 ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹ کد خبر 6683014 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹ بارش برف در روستای قرهبابا بستان آباد- بارش برف روستای قرهبابا در شهرستان بستانآباد را سفیدپوش کرد. دریافت 6 MB کد خبر 6683014 کپی شد مطالب مرتبط بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش آبراهه: محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی لغزنده است وضعیت تردد در جاده قدیم بستانآباد به تبریز درپی بارش برف تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی بارش باران و برف از امروز در آذربایجان شرقی شروع می شود بارش برف چهره بستانآباد را سفیدپوش و زمستانی کرد پاسی: ۷۰ خودروی گرفتار در برف اشنویه نجات یافتند تبریز زیر باران؛ هوای تازه بعد از روزهای آلوده بازگشایی راه های آذربایجان شرقی توسط راهداران بارش باران در بستان آباد برچسبها شهرستان بستان آباد بارش برف برف برف و باران
