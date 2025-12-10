سفر وزیر کار به استان سمنان؛ گرمسار نخستین میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه چهاردهم صبح چهارشنبه در رأس هیئتی برای سفر دو روزه وارد استان سمنان شد و در گرمسار مورد استقبال مسئولان ارشد استان سمنان و همچنین نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی شد.

وزیر کار در این سفر ابتدا به مزار شهدای ایوانکی خواهد رفت و بعد از گلباران قبور مطهر آنان، بازدید از کلینیک امام خمینی (ره) و درمانگاه تأمین اجتماعی این شهر را در دستور کار قرار می‌دهد همچنین بازدید از خطوط تولید شرکت معدنی املاح ایران از دیگر برنامه‌های سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به استان سمنان است.

گفته می‌شود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم احتمالاً در جشن هزاره منار مسجد جامع سمنان نیز حضور پیدا خواهد کرد و در مرکز استان سمنان سفر خود را ادامه خواهد داد او همچنین در مرکز استان به دیدار مقامات استانی می‌رود.

هنوز ریز جلسات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مرکز استان سمنان اعلام نشده اما آنچه مسلم است قبل از حضور در همایش هزاره منار مسجد جامع سمنان، احمد میدری در نشستی در استانداری سمنان حضور خواهد داشت.

روز دوم سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شاهرود ادامه خواهد داشت و میدری در این سفر به شهرستان شاهرود یک پروژه مسکن را افتتاح خواهد کرد و از چند طرح هم بازدید می‌کند وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی فردا بعد از ظهر سفر دو روزه خود به استان سمنان را به اتمام می‌رساند.