وزیر کار: «سمنان» استانی پیشگام در اقتصاد تعاونی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری بعدازظهر چهارشنبه در بدو ورود به استان سمنان و بعد از استقبال رسمی مسئولان در گرمسار در جمع خبرنگاران، هدف از این سفر را بازدید از چند طرح به خصوص در حوزه تعاون و تولید، دیدار با مسئولان استان سمنان و کارگران اعلام کرد.

وی با بیان اینکه حضور در چند نشست و همچنین بازدید از دیگر برنامه‌های این سفر است، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که استان سمنان در بخش‌های مختلف دارد، باید گفت که این استان وضعیت خوبی در عرصه‌های مختلف تولیدی و تعاونی و … دارد.

وزیر تعاون با بیان اینکه قرار است در این سفر همچنین از شرکت‌های تعاونی استان بازدید صورت بگیرد، بیان کرد: افتتاح مسکن کارگری از دیگر برنامه‌های این سفر است که در راستای بهبود وضعیت زندگی کارگران صورت می‌گیرد.

میدری همچنین سمنان را یکی از استان‌های پیشگام در حوزه تعاون معرفی کرد و افزود: ظرفیت‌های خوبی در بخش تعاونی‌ها چه عشایری و روستایی و چه شهری و تولیدی و خدماتی و… در این استان وجود دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه امروز همچنین بازدید از سه مرکز درمانی در ایوانکی و گرمسار صورت خواهد گرفت، افزود: توسعه این درمانگاه‌ها در کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی مصوب شده و مشاوران طرح توسعه هم انتخاب شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در ایوانکی و بیمارستان قبلی وزارت بهداشت هم تصمیماتی گرفته خواهد شد، لذا هم اکنون گفتگویی صورت گرفته و نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس هم پیگیر است تا بتوانیم با کمک ظرفیت‌های صنعتی و کمک‌های خیری آنان با وزارت بهداشت مقوله بیمارستان را پیش ببریم که البته هنوز مصوب نشده است اما مورد بررسی قرار دارد.

میدری بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی که در ایوانکی و گرمسار وجود دارد نیاز است که ارائه خدمات بهداشت و درمان در مجموعه تأمین اجتماعی هم صورت گیرد.