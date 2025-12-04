ناتوانی مدیریت در بازار کالاهای اساسی+جدول قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۳ آذر ۱۴۰۴ انجام شد. افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی با تأمین نشدن ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای خرید نهاده‌های دامی، شیوع تب برفکی، افزایش نرخ تورم و… همه نشان از ناتوانی در مدیریت بازار کالاهای اساسی دارد. نوسان قیمتی در بازارهای کالاهایی که دارای قیمت مصوب هستند مانند گوشت مرغ و تخم مرغ این وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند.

بازار لبنیات

لجام گسیختگی بازار فرآورده‌های لبنی پس از شیوع تب برفکی بیشتر شده و قیمت شیر در مدار صعود می‌تازد. صبحانه غذای اصلی برای تأمین انرژی برای یک روز کاری و آموزشی است. اگر در این وعده غذایی اختلالی به وجود آید شاید در کوتاه‌مدت اثری نمایان نباشد اما در میان‌مدت کمبود ویتامین‌ها به ویژه در کودکان جامعه را در معرض انواع بیماری‌ها قرار می‌دهد.

با وجودی که برخی فعالان بازار لبنیات اعلام کرده بودند، محصولات لبنی به دلیل گران بودن مدام از مغازه‌ها به سمت کارخانه‌ها برگشت می‌خورد و در نهایت شیرهای تولیدی تبدیل به شیرخشک شده و صادر می‌شود، اعترافی که علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی هفته گذشته داشت همچنان قیمت شیر روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد.

در این هفته قیمت انواع شیر حدود ۱۰ هزار تومان بالا رفته است. یکی از ارزان‌ترین برندها هر بطری شیر کم چرب ۹۴۶ میلی لیتری خود را هفته گذشته از هر بطری ۴۲.۵۰۰ تومان به ۴۷.۵۰۰ تومان افزایش داده بود و در این هفته همین شیر ۴۹.۵۰۰ تومان شده است؛ در حالی که فروردین ماه ۲۸ هزار تومان قیمت گذاری شده بود.

شیر پرچرب همین برند ابتدای آذر با مبلغ ۵۲ هزار تومان توزیع می‌شد و هفته گذشته این عدد به ۵۷.۵۰۰ رسید؛ در حالی که فروردین ماه این شیر ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسید.

هنوز حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به طور رسمی از نهاده‌های دامی اتفاق نیفتاده اما نرخ محصولات پروتئینی بی محابا سرکشی می‌کنند. دولت نمی‌تواند با شارژ کالابرگ برای تنها خانوار محدودی از جامعه بدون مدیریت قیمتی کالاهای اساسی در بازار مصرف سلامت جامعه را با خطر مواجه کند.

بازار روغن

در این هفته روغن هم به مجموعه کالاهای در حال رقابت برای افزایش قیمت پیوست. یک بطری روغن مخصوص پخت و پز با وزن ۸۱۰ گرم در ۳ ماهه نخست سال با نرخ ۶۹ هزار تومان توزیع می‌شد و این نرخ در ۳ ماهه دوم سال به ۹۴.۹۰۰ افزایش یافت و در این هفته با نرخ جدید ۱۳۹ هزار تومان در حال فروش است. به این ترتیب قیمت یک قلم کالا نسبت به ابتدای سال ۱۰۱.۴۵ درصد و نسبت به فصل تابستان ۴۶.۴۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.

تولیدکنندگان دلیل این امر را افزایش نرخ روغن خام کلزا داخلی اعلام می‌کنند. عنوان می‌شود روغن خام کلزا از ۶۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و حتی شنیده‌ها حاکی از افزایش آن تا ۱۲۰ هزار تومان است.

همچنین بنا بر گفته فروشگاه‌داران عرضه روغن دوباره قطره چکانی شده و بیشتر از یک کارتن ۱۲ عددی سفارش پذیرفته نمی‌شود.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۷.۵۰۰ تومان طی هفته نوسان بسیاری دارد. این محصول یک روز با نرخ مصوب عرضه می‌شود و یک روز با نرخ هر کیلو ۱۴۸ هزار تومان و در روز دیگر به ۱۵۵ هزار تومان می‌رسد.

عرضه این پروتئین حیوانی با نرخ مصوب در برخی روزها تقاضا برای خرید افزایش یافته و مردم بیش از نیاز مصرفی خود خرید می‌کنند.

همچنین در این بازار هر کیلو گرم گوشت بوقلمون ۲۶۹ هزار تومان است که هفته گذشته حدود ۲۰۰ هزار تومان بود.

پیش‌تر حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در خصوص این نوسان قیمتی به کمبود نهاده دامی اشاره کرده بود. به گفته این مسئول صنفی مرغداری‌ها در تأمین نهاده‌های دامی شرایط سختی را می‌گذرانند و متأسفانه سویا دو برابر قیمت مصوب بازارگاه تهیه می‌شود. با وجود زیان، مرغداران محصولات خود را به قیمت مصوب ۱۳۷.۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند و اگر افزایش قیمتی در بازار وجود دارد مربوط به شبکه توزیع است.

شارژ کالابرگ الکترونیک

هنوز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای ۷ دهک درآمدی شارژ نشده است، اما بنا بر اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع مالی این مرحله از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است و به زودی مبلغ شارژ اعلام می‌شود.

میدری اعلام کرده تمامی اقدامات برای اجرای این مرحله از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و مصوبه آن یکشنبه هفته آینده ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از سوی دولت ابلاغ می‌شود.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۸۶۰-۸۷۰ ۸۶۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۰۴۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۰۷۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۹۹۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۲۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۰۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۹۵۰ ۷۹۰-۸۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۱۹۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۱۴۸ ۱۳۵.۷۰۰ ران مرغ بدون کمر ۱۳۹ ۱۲۸ ران مرغ با کمر ۹۹ ۹۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۷۹-۲۵۰ ۲۱۹-۲۵۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۲۱۳ - قزل‌آلا ۳۴۹ ۳۵۸ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۴۵ ۱۴۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۴۹.۵۰۰ ۴۷.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۵۷.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) - ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۳۷۰ ۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۴۰۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۱۰-۲۳۵ ۲۱۰-۲۳۵ برنج هندی - - لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۵۹۹.۹۷۰ ۵۹۹.۹۷۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۵۹.۸۳۰ ۲۵۹.۸۳۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

جدول قیمت کالاهای اساسی سال گذشته در تقریباً مشابه زمان فعلی (۱۷ آذر ۱۴۰۳) از اینجا قابل مشاهده است.

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۴ درصد، گوشت گوساله با ۲۲ درصد، گوشت مرغ ۸ درصد، تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلو گرمی) ۱۰ درصد، حبوبات ۳۲ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۰ درصد، قند ۱۱ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۷ آذر ۱۴۰۴، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.