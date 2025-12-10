وزیر کار از مراکز درمانی گرمسار و ایوانکی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بعدازظهر چهارشنبه در ابتدای سفر دو روزه خود به استان سمنان از کلینیک امام خمینی (ره) و درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمسار و بخش ایوانکی بازدید کرد.

قبل از این بازدید، میدری در رأس هیئتی با حضور در گلزار شهدای ایوانکی نسبت به سه هزار شهید استان سمنان هم ادای احترام کرده بود. احمدی میدری در بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی دستورات لازم را برای این مرکز صادر کرد.

بازدید از خطوط تولید شرکت معدنی املاح ایران دیگر برنامه سفر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به شهرستان گرمسار است.

میدری بعد از گرمسار راهی سمنان می‌شود و در دومین روز سفر خود یعنی فردا پنجشنبه راهی شاهرود خواهد شد.