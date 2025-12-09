به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سهشنبه در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه ملی مهارت سمنان، نقش تاریخی و ماندگار دانشجویان در مسیر پیشرفت کشور را یادآور شد و مهارتافزایی و حرکت دانشگاهها به سمت آموزشهای عملی را ضرورت جدی نظام آموزشی دانست.
وی با اشاره به پیشینه روز دانشجو گفت: دانشجویان از حدود ۷۰ سال پیش همواره در صحنه بودهاند؛ چه در مبارزه با استکبار، چه در دوران دفاع مقدس که از میهن دفاع کردند و چه در دوران سازندگی که برای توسعه کشور تلاش کردند، امروز نیز جامعه به دانشجویان بهروز، هدفمند و برنامهمحور نیاز دارد.
فرماندار سمنان با تأکید بر نقش تعیینکننده دانشجویان در آینده کشور اظهار داشت: ترقی، پیشرفت و آبادانی ایران در دستان دانشجویان است و نسل امروز باید برای ساخت آینده کشور برنامهریزی دقیق داشته باشد.
صمیمیان با اشاره به اهمیت مهارتآموزی گفت: دانشگاه مهارت با ۷۰ درصد آموزش عملی، ظرفیتی ارزشمند است و باید از توان دانشجویان در حوزههای مختلف بهره گرفته شود.
وی بیان کرد: بیش از ۵۵ درصد دانشآموزان باید به سمت رشتههای فنی و حرفهای هدایت شوند و در همین راستا، امسال بیش از چهار هنرستان جدید در شهر سمنان ایجاد شده است.
فرماندار سمنان هدف دولت و حاکمیت را سوق دادن دانشجویان به سمت مهارتافزایی، رشتههای فنی و حرفهای و تقویت باور به توانمندیهای فردی عنوان کرد و گفت: دانشگاه مهارت توانسته بارقه امید تازهای در میان دانشجویان ایجاد کند.
صمیمیان از پیگیری برای تأمین زمین مورد نیاز دانشگاه مهارت خبر داد و گفت: با همکاری مسئولان دانشگاه، زمینی در قالب ماده ۲۳ برای ساخت دانشگاه مهارت در آینده نزدیک اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختها افزود: دانشگاه مهارت در حوزه سلف و سرویس مشکلی ندارد، اما امیدواریم موضوع خوابگاه و ساختمان این دانشگاه در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرد.
