ضرورت تبدیل کاروانسرای سمنان به قطب گردشگری و پذیرایی از زائران رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان سمنان در فرمانداری بر ضرورت بازگشایی کاروانسراها برای بازدید عموم مردم و مسافران تأکید کرد و بیان داشت: این زیرساخت باید مورد بازدید عموم قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: توجه به نقش اقلیم در وقوع حوادث طبیعی، بهویژه در آستانه فصل سرما ضروری است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی کامل، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
فرماندار سمنان به اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری هم اشاره کرد و گفت: روشنایی مناسب مسیرهای ورودی و خروجی شهر نقش مؤثری در افزایش ایمنی و رضایتمندی شهروندان و مسافران داشته است.
صمیمیان با اشاره به طرحهای پیشنهادی برای ساماندهی ورودیهای غربی و شمالی شهر افزود: این طرحها پس از انجام مطالعات لازم، در دستور کار اجرا قرار خواهند گرفت.
وی همچنین گردنه آهوان را یکی از مسیرهای اصلی و ترانزیتی استان دانست و از تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری که مانع از مسدود شدن این مسیر میشوند، تقدیر کرد.
فرماندار سمنان با اشاره به پیگیری ثبت دو اثر تاریخی مسجد جامع و مسجد سلطانی گفت: فرآیند ثبت این دو مسجد در دست اقدام است و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وی در ادامه بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در حوزه آب و جلوگیری از یخزدگی تأسیسات با توجه به سرمای پیشرو تأکید کرد.
فرماندار سمنان همچنین خواستار برنامهریزی راهداری برای تأمین اتوبوسهای جایگزین در صورت خرابی اتوبوسها در مسیرهای بینراهی شد و افزود: رعایت بهداشت سرویسهای بهداشتی بینراهی باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا مشکلی برای مسافران ایجاد نشود.
نظر شما