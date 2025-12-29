  1. استانها
  2. سمنان
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

ضرورت تبدیل کاروانسرای سمنان به قطب گردشگری و پذیرایی از زائران رضوی

ضرورت تبدیل کاروانسرای سمنان به قطب گردشگری و پذیرایی از زائران رضوی

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر قابلیت‌های تاریخی و گردشگری کاروانسرای این شهر، بر ضرورت گشایش و بهره‌برداری از آن به‌عنوان مقصدی برای گردشگران و زائران حرم رضوی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان سمنان در فرمانداری بر ضرورت بازگشایی کاروانسراها برای بازدید عموم مردم و مسافران تأکید کرد و بیان داشت: این زیرساخت باید مورد بازدید عموم قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: توجه به نقش اقلیم در وقوع حوادث طبیعی، به‌ویژه در آستانه فصل سرما ضروری است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار سمنان به اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری هم اشاره کرد و گفت: روشنایی مناسب مسیرهای ورودی و خروجی شهر نقش مؤثری در افزایش ایمنی و رضایتمندی شهروندان و مسافران داشته است.

صمیمیان با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای ساماندهی ورودی‌های غربی و شمالی شهر افزود: این طرح‌ها پس از انجام مطالعات لازم، در دستور کار اجرا قرار خواهند گرفت.

وی همچنین گردنه آهوان را یکی از مسیرهای اصلی و ترانزیتی استان دانست و از تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری که مانع از مسدود شدن این مسیر می‌شوند، تقدیر کرد.

فرماندار سمنان با اشاره به پیگیری ثبت دو اثر تاریخی مسجد جامع و مسجد سلطانی گفت: فرآیند ثبت این دو مسجد در دست اقدام است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در حوزه آب و جلوگیری از یخ‌زدگی تأسیسات با توجه به سرمای پیش‌رو تأکید کرد.

فرماندار سمنان همچنین خواستار برنامه‌ریزی راهداری برای تأمین اتوبوس‌های جایگزین در صورت خرابی اتوبوس‌ها در مسیرهای بین‌راهی شد و افزود: رعایت بهداشت سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا مشکلی برای مسافران ایجاد نشود.

کد خبر 6706579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها