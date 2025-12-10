هوای اصفهان در وضعیت قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح چهارشنبه نوزدهم آذرماه با میانگین ۱۶۰ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۸۳، ۲۵ آبان ۱۶۷، بزرگراه خرازی با عدد ۱۷۲، میدان انقلاب ۱۹۱، خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۶۸، پارک زمزم ۱۵۵، رودکی ۱۶۹، رهنان و ولدان ۱۵۸، فیض ۱۵۷، کاوه ۱۶۶، کردآباد ۱۶۵ و هزار جریب ۱۶۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان میرزا طاهر ۱۳۲، دانشگاه صنعتی ۱۴۸، زینبیه ۱۳۹ و سپاهان شهر ۱۲۵ پارک زمزم ۱۰۳، رهنان ۱۲۲، خیابان زینبیه ۱۲۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز نیز ایستگاه شهرهای خمینی شهر و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و شاهین شهر ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
