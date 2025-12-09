  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

اجرای زوج و فرد از درب منازل فردا در تهران

رئیس پلیس راهورتهران بزرگ اعلام کرد:طرح زوج و فرد فردا چهارشنبه از ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح زوج و فرد فردا از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو، مواد غذایی و وسایل نقلیه ای حمل بتن که مجوز رسمی دارند، نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌کند.

قابل ذکر است تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.

