ضرورت ایجاد بیمارستان تامین اجتماعی برای قطب صنعتی استان سمنان

یاسر عربی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر خود با محمدرضا غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در محل دفتر وی اظهار داشت: در این نشست، موضوع احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان گرمسار به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و اساسی مردم این منطقه مطرح و بر ضرورت آن تأکید شد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرمسار سهم قابل‌توجهی از بیمه‌شدگان اجباری استان را به‌دلیل تمرکز صنایع در خود جای داده و این ظرفیت مهم باید در تصمیم‌گیری‌های سازمان لحاظ شود.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد از صنایع استان سمنان در گرمسار مستقر هستند، افزود: این موقعیت به‌طور طبیعی موجب افزایش نیروی کار و شمار بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی در این منطقه شده است.

عربی، نزدیکی به پایتخت و موقعیت جغرافیایی گرمسار را از دیگر دلایل مؤثر در ضرورت احداث این بیمارستان برشمرد و گفت: وجود چنین مرکز درمانی می‌تواند بخشی از فشار مراکز درمانی استان‌های تهران و سمنان را نیز کاهش دهد.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان با اشاره به محرومیت نسبی گرمسار از خدمات درمانی تخصصی متناسب با جمعیت آن، تأکید کرد: این شهرستان با وجود حجم بالای فعالیت صنعتی و جمعیت بیمه‌شده، از نبود زیرساخت‌های درمانی کافی رنج می‌برد.

عربی همچنین خواستار اقدام عملی، زمان‌بندی مشخص و ورود فوری سازمان تأمین اجتماعی به مرحله اجرایی این طرح شد و اظهار داشت: پیگیری این مطالبه مردمی را تا حصول نتیجه نهایی و عملیاتی شدن ساخت بیمارستان ادامه خواهم داد تا مردم منطقه از حق طبیعی خود در برخورداری از خدمات درمانی عادلانه بهره‌مند شوند.