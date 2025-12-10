کیت نانویی سرطان روده را تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، یک شرکت دانش بنیان در تازه‌ترین دستاورد خود کیت تشخیص سریع خون مخفی در مدفوع (FOB) را معرفی کرده است؛ محصولی که با بهره‌گیری از فناوری نانو امکان شناسایی خون پنهان در نمونه‌های مدفوع را فراهم می‌کند. خون مخفی که معمولاً در مراحل ابتدایی برخی بیماری‌های گوارشی و سرطان روده وجود دارد اما با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت روده به شمار می‌آید.

کیت FOB می‌تواند این خون نامرئی را به سرعت و با دقت بالا شناسایی کند و در نتیجه به پزشکان و بیماران امکان اقدام به موقع برای درمان بیماری‌های جدی و پیشگیری از عوارض خطرناک را بدهد. این محصول، همزمان با سایر کیت‌های نانویی شرکت، از جمله کیت تشخیص سریع کووید -۱۹، تروپونین I و بارداری، در سبد محصولات سلامت محور شرکت قرار دارد و نویدبخش تحولی در تشخیص سریع و غیرتهاجمی بیماری‌ها است.

این شرکت با ارائه کیت تشخیص سریع خون مخفی در مدفوع (FOB) گامی جدید در زمینه تشخیص زودهنگام بیماری‌های گوارشی و به‌ویژه سرطان روده برداشته است. خون مخفی، که در مدفوع وجود دارد اما به چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود، می‌تواند نشانه اولیه بیماری‌های مختلف گوارشی باشد و تشخیص سریع آن از اهمیت بالایی در پیشگیری و درمان برخوردار است.

مدیران و کارشناسان این شرکت توضیح می‌دهند که خون مخفی برخلاف خون آشکار ناشی از خونریزی قسمت‌های انتهایی روده، تنها با آزمایش‌های تخصصی قابل شناسایی است و ممکن است ناشی از تومورهای خوش‌خیم و بدخیم دستگاه گوارش، زخم‌ها، بیماری‌های التهابی روده، ناهنجاری‌های شریانی-وریدی، دیورتیکولوز یا هموفیلیا باشد. کیت FOB با استفاده از فناوری نانو قادر است به‌طور دقیق نشانگرهای خون مخفی را در نمونه‌های مدفوع شناسایی کند و اطلاعات حیاتی درباره وضعیت سلامت روده در اختیار پزشکان قرار دهد.

ویژگی بارز این کیت، سرعت و دقت بالای آن است. نمونه‌گیری ساده و غیرتهاجمی، تحلیل سریع و امکان استفاده در آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی مختلف، این محصول را به ابزاری کاربردی برای غربالگری و پایش سلامت جمعیت تبدیل کرده است. این امر می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های درمانی در مراحل پیشرفته بیماری‌ها و افزایش اثربخشی مراقبت‌های پزشکی شود.

شرکت «فرین بهبود تشخیص» که پیش از این در حوزه تولید کیت‌های نانویی فعالیت داشته است، با ارائه این محصول نشان داده که فناوری نانو می‌تواند در تشخیص سریع و قابل اعتماد بیماری‌ها نقش مؤثری ایفا کند. این شرکت در سبد محصولات خود کیت‌های تشخیص سریع کووید -۱۹ (SARS-CoV-۲)، کیت تشخیص سریع تروپونین I (Troponin I) و کیت تشخیص سریع بارداری (HCG) را نیز دارد و کیت FOB مکمل این مجموعه محسوب می‌شود. فناوری نانو در این کیت‌ها باعث افزایش حساسیت و دقت تشخیص و کاهش خطاهای آزمایشگاهی شده است.

اهمیت کیت FOB از آنجا مشخص می‌شود که تشخیص زودهنگام خون مخفی در مدفوع می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از پیشرفت سرطان روده داشته باشد. طبق آمارهای جهانی، بسیاری از موارد سرطان روده در مراحل ابتدایی تشخیص داده نمی‌شوند و این امر موجب می‌شود که درمان‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تر برای بیماران لازم باشد. کیت FOB با قابلیت شناسایی سریع و دقیق خون مخفی، امکان پایش سلامت روده به شکل دوره‌ای و آسان را فراهم می‌کند و به همین دلیل می‌تواند بخش مهمی از برنامه‌های ملی پیشگیری از سرطان‌های گوارشی باشد.

علاوه بر کاربرد مستقیم در تشخیص بیماری، استفاده از فناوری نانو در این کیت‌ها باعث افزایش قابلیت ذخیره و حمل‌ونقل محصول بدون افت کیفیت، کاهش نیاز به حجم بالای نمونه و امکان انجام آزمایش در مراکز کوچک و محلی شده است. گروه تحقیق و توسعه شرکت «فرین بهبود تشخیص» تاکید دارد که کیت FOB می‌تواند به عنوان ابزار غربالگری اولیه برای بیماران در سنین بالای ۴۰ سال یا افراد با سابقه خانوادگی بیماری‌های گوارشی مورد استفاده قرار گیرد.

این محصول همچنین می‌تواند در کنار سایر کیت‌های نانویی شرکت، یک بسته کامل برای پایش سلامت عمومی ارائه دهد. فناوری نانو در این سیستم، علاوه بر افزایش دقت و سرعت، قابلیت استفاده همزمان از چند نشانگر زیستی را نیز فراهم می‌کند، که به تشخیص چندجانبه بیماری‌ها کمک شایانی می‌کند.

در نهایت، کیت تشخیص سریع خون مخفی در مدفوع شرکت «فرین بهبود تشخیص» نمونه‌ای از استفاده عملیاتی فناوری نانو در حوزه پزشکی و سلامت است که علاوه بر تسهیل تشخیص بیماری‌ها، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و کاهش بار بیماری‌های گوارشی بر سیستم درمان کشور داشته باشد.