دبیر چهاردهمین جایزه ادبی یوسف معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، احسان عباسلو به عنوان دبیر چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (ویژه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) انتخاب شد.

این دوره از جایزه ادبی یوسف با محوریت «ایران قوی» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند در سه بخش «نوجوان»، «بزرگسال» و «داستانک» آثار خود را ارسال کنند.

برای نفرات برگزیده این دوره جوایزی به شرح زیر در نظر گرفته شده است: رتبه اول ۷ میلیون تومان، رتبه دوم ۵ میلیون تومان و رتبه سوم ۳ میلیون تومان.

همچنین محمود اکرامی نیز طی حکمی از سوی سردار کارگر به عنوان دبیر بیست و هفتمین کنگره سراسری و جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت، تعیین شد.

بیست و هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت با محورهای بخش میراث‌های ماندگار دفاع مقدس، شهدا، رزمندگان، آزادگان، جانبازان، دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی (داخلی و خارجی)، بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین عاشورایی، شعر دفاع مقدس، ولایت محوری و جهاد تبیین، پرچم، ایمان و امید، ایران قوی، هویت ملی، محرومیت زدایی و حرکت‌های جهادی، تجلی مردم در شعر دفاع مقدس (نقش زنان، روحانیون، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و…)، شعر دفاع مقدس در موضوعات (کودک و نوجوان، طنز، سرود، ترانه، غزل، سپید و…) برگزار می‌شود.