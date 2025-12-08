اوژن حقیقی دبیر هشتمین دوره جایزه داستان‌نویسی «ارغوان» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی برگزاری این جایزه گفت: فراخوان هشتمین دوره جایزه همچون دوره‌های گذشته، اول دی ماه منتشر می‌شود؛ ما و همکاران‌مان در شورای سیاست‌گذاری، از اول مهر ماه، کار و فعالیت خود را آغاز کرده‌ایم. این دوره از جایزه نیز مانند دوره‌های گذشته ویژه جوانان زیر ۳۰ سالی برگزار می‌شود که قصه چاپ‌شده‌ای نداشته باشند.

وی درباره تفاوت‌های این دوره از جایزه در قیاس با دوره‌های پیشین خاطرنشان کرد دو تن از اعضای هیئت انتخاب تغییر کرده‌اند که همزمان با انتشار فراخوان، این تغییر نیز اعلام خواهد شد.

حقیقی با اشاره به دیگر تغییر مهم این دوره از جایزه افزود: هر سال جزو جوایزمان، حضور برگزیدگان در یک کارگاه آموزشی یک روزه در موسسه «این / جا» است که امسال این جایزه به یک ترم آموزشی رایگان برای ده برگزیده اول تبدیل شده است.

دبیر جایزه «ارغوان» در پاسخ به اینکه این جایزه در این سال‌ها چقدر به اهداف مورد نظر خود که شناسایی استعدادهای جوان و حمایت آنان برای ورود به فضای حرفه‌ای ادبیات بوده، نزدیک شده است، گفت: از همان آغاز راه‌اندازی جایزه، همواره می‌اندیشیدیم که بعد از چند دوره بتوانیم دو سه چهره مستعد را برای ورود به فضای حرفه‌ای ادبیات معرفی کنیم. از آغاز هم هدف جایزه ادبی ارغوان تنها کشف و استعدادیابی نبود بلکه مهم‌تر از آن، حمایت از این جوانان مستعد بود که بتوانند به عنوان نویسنده‌ای حرفه‌ای وارد فضای ادبیات شوند. با کمال خوشنودی، در آستانه هشتمین دوره جایزه، ۹ تن از برگزیدگان جایزه، توانسته‌اند کتاب‌های شخصی خود را از سوی ناشران معتبر منتشر کنند که بعضی از این کتاب‌ها به چاپ دوم و سوم هم رسیده و این باعث خوشنودی و سربلندی است.

وی یادآور شد: علاوه بر این همچنان هم برای حمایت و معرفی چهره‌های مستعد برگزیده، داستان‌های آنان را در رادیو «گردون» که زیرمجموعه و همیار و همکار جایزه ارغوان است، به نسخه‌های صوتی تبدیل می‌کنیم که بیشتر شنیده و معرفی شوند.

حقیقی با اشاره به مشکلات تکراری فضای نشر گفت: همچنان که هر سال هم عنوان کرده‌ایم، فضای نشر و ادبیات خوب نیست و شمارگان کتاب پایین است و ناشران خیلی سخت به جوانان اعتماد می‌کنند اما خوشحالیم که توانسته‌ایم این دوستان را معرفی کنیم. به هر حال هم ما باید بیشتر بکوشیم و هم ناشران دیگر با حمایت بیشتر از جوایز ادبی و درواقع از جوانان مستعد، فضایی را برای انتشار آثار آنان فراهم کنند.

وی از انتشار کتابی دیگر در دل جایزه ارغوان خبر داد و افزود: سال گذشته، دبیرخانه جایزه ارغوان در گفتگو با هشت تن از برگزیدگان دوره‌های پیشین که جزو ۱۰ برگزیده اول بودند، موضوعی را برای نگارش کتابی جدید پیشنهاد داد که نتیجه آن، گردآوری کتاب مستقلی خارج از جایزه است که مراحل نشر را طی می‌کند و از سوی نشر «نیلوفر» به چاپ خواهد رسید و همکاری این نشر هم جای قدردانی دارد.

حقیقی در پایان از اعضای شورای سیاستگذاری این جایزه قدردانی کرد و گفت: از تمام دوستانی که کنار ما هستند؛ حامیان مالی، برگزارکنندگان و به ویژه شورای سیاست‌گذاری متشکل از آقایان ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی، آرش صادقی و بهرنگ تنکابنی تشکر می‌کنم که بدون همراهی آنان، این جایزه به اینجا نمی‌رسید.