انعقاد ۲۰ همت قرارداد نوسازی در ۸ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده، سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران، در مراسم آئین کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی پارکینگ و خدماتی چند منظوره باغ وزیری با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی شهری اظهار کرد: طی هشت ماه اخیر، بالغ بر ۲۰ همت قرارداد در سازمان نوسازی منعقد شده و پروژه‌های مهم و شاخصی در سطح شهر تهران وارد فاز اجرایی شده‌اند.

وی با اشاره به پروژه مرکز خدماتی و پارکینگ «باغ وزیری» افزود: این پروژه با زیربنای ۲۵ هزار و ۱۷۹ متر مربع و ۳۴۹ واحد پارکینگ، از طرح‌های اولویت‌دار منطقه است و تلاش خواهیم کرد با تصویب طبقات و تسریع در فرآیندها، در مدت‌زمانی کوتاه‌تر به بهره‌برداری برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

کمالی‌زاده با بیان اینکه همزمان پروژه‌های متعددی در مناطق مختلف تعریف و در حال طی مراحل تهیه اسناد، فراخوان و انتخاب پیمانکار هستند، گفت: از جمله این طرح‌ها می‌توان به پروژه‌های بازآفرینی در محلات دارای بافت فرسوده مشابه گلابدره، از جمله بازآفرینی محله حکمت اشاره کرد که فرآیند اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ آن در حال انجام است.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: پروژه‌های بزرگی همچون بازآفرینی نفرآباد، ده ونک و پروژه‌های شاخص مشابه پروژه ساوار نیز در دستور کار قرار دارند و عملیات اجرایی برخی از این طرح‌ها به‌زودی در مناطق دیگر از جمله منطقه ۳ آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه فرامنطقه‌ای «باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)» عنوان کرد: این پروژه یکی از طرح‌های کم‌نظیر بازآفرینی شهری نه‌تنها در تهران، بلکه در سطح کشور و حتی منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود که در محدوده‌ای ۲۷ هکتاری اجرا شده و شامل ۱۹ هزار متر مربع بنای خدماتی با کاربری‌های فرهنگی، استارتاپی، تجاری و ورزشی است.

کمالی‌زاده افزود: در این پروژه، مسیردوچرخه‌سواری به طول حدود ۱۱ کیلومتر در دو تراز و مسیرهای پیاده‌روی پیش‌بینی شده و بهره‌برداری از آن همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) انجام خواهد شد که نقطه عطفی در بازآفرینی شهری تهران به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از فرصت‌ها برای خدمت‌رسانی به شهروندان، اظهار کرد: هدف اصلی سازمان نوسازی، پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم در محلات و ارتقای کیفیت زیست شهری از طریق اجرای پروژه‌های ماندگار و اثرگذار است.