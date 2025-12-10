پیشرفت طرح نوسازی شبکه توزیع آب در محلات گیلانغرب

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند مناسب اجرای طرح اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری شبکه، تقویت فشار، کاهش هدررفت آب و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان در حال اجراست.

وی افزود: در جریان بازدید مدیر و کارشناسان حوزه آب شرکت آبفای استان از روند اجرای طرح، مسائل فنی مطرح و پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود و تسریع عملیات به پیمانکار ارائه شد.

کریمی‌پناه با تشریح مراحل اجرایی پروژه اظهار کرد: در مرحله نخست، حدود ۴۰۰ متر از خطوط شبکه با لوله پلی‌اتیلن سایز ۲۰۰ میلی‌متر در محله «زرگوش» در حال اصلاح است و پس از تکمیل این بخش، عملیات اصلاح ۳۰۰ متر از شبکه در محله «علیرضاوندی» و سپس در محله «مهدیه» انجام خواهد شد.

مدیر امور آبفای گیلان‌غرب با تأکید بر اینکه بازسازی شبکه‌های فرسوده از برنامه‌های محوری شرکت آبفا است، گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای وضعیت آبرسانی شهرستان دارد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اصلاح شبکه در شهر «سرمست» پس از تکمیل پروژه‌های درون‌شهری خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، بخش بیشتری از شهرستان از مزایای نوسازی شبکه بهره‌مند خواهد شد.

کریمی‌پناه در پایان با اشاره به ارزیابی مثبت کارشناسان از روند اجرای پروژه تصریح کرد: رعایت استانداردهای فنی و ایمنی و تسریع در عملیات همچنان اولویت تیم‌های اجرایی است.