به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اظهارکرد: شهر تهران دارای ۱۱ خط ثابت و سه واحد سیار مختص معاینه فنی موتورسیکلت است. هماکنون با استقرار سه واحد سیار در مراکز معاینه فنی بیهقی، دماوند و چمران، کلیه مراکز تحت مالکیت شهرداری تهران مجهز به خط معاینه فنی موتورسیکلت هستند و از روز گذشته تمامی این خطوط بهصورت برخط به سامانه «سیمفا» وزارت کشور متصل شدند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، خطوط معاینه فنی موتورسیکلت بهصورت آفلاین به سامانه متصل بودند و امکان کنترل برخط وجود نداشت، افزود: برای اتصال برخط، تکمیل بخش سختافزاری و نصب تجهیزات توزین وزن موتورسیکلت ضروری بود که با هماهنگیهای انجامشده، کلیه خطوط به این تجهیزات مجهز شدند و فرآیند توزین به شکل مکانیزه انجام میشود. بنابراین، دیگر نیازی به ورود دستی اطلاعات نیست.
میرزایی قمی در مورد امکان کنترل معاینه فنی موتورسیکلت از طریق درگاههای مختلف توضیح داد: با برخط شدن این سامانه، علاوه بر کنترل از طریق دوربینهای سطح شهر یا بازرسی فیزیکی پلیس، امکان نظارت برخط بر معاینه فنی موتورسیکلتها در مراکز تعویض پلاک نیز مشابه خودروهای سواری فراهم شده است.
وی با تأکید بر آمادگی مراکز معاینه فنی شهرداری تهران برای پذیرش موتورسیکلتها، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶، سهم موتورسیکلتها در تولید آلایندههای گازی ۲۱.۳ درصد و در تولید ذرات معلق ۱۰.۱ درصد است. همچنین بر اساس آمار اداره تصادفات پلیس راهور تهرانبزرگ در هفتماهه امسال، ۴۸ درصد از متوفیان تصادفات در تهران را موتورسواران تشکیل میدهند. بنابراین، از راکبان تقاضا داریم برای احترام به قانون، حفظ ایمنی و کنترل وضعیت فنی وسیله خود، نسبت به انجام معاینه فنی دورهای اقدام کنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی در پایان تصریح کرد: بر اساس ضوابط جاری، اعتبار گواهی معاینه فنی از زمان صدور تا تاریخ انقضای درجشده بر روی آن و یا تا قبل از بروز نقص فنی در موتورسیکلت معتبر است. پلیس در صورت مشاهده موتورسیکلت دارای نقص (مانند دودزایی یا مشکل در سیستم روشنایی) میتواند گواهی معاینه فنی را باطل کند. در این صورت، مالک موتورسیکلت موظف است بلافاصله نسبت به رفع نقص و مراجعه مجدد به مراکز معاینه فنی اقدام کنند. این موضوع حتی برای موتورسیکلتهای سانحهدیده نیز مطابق «تبصره ماده ۷ آئیننامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو» تأکید شده است که در صورت تصادف، با تشخیص کارشناس راهنمایی و رانندگی، وسیله نقلیه باید مجدداً معاینه فنی شود. با برخط شدن سیستم، ابطال گواهی معاینه فنی موتورسیکلتهای فاقد شرایط لازم توسط پلیس بهراحتی امکانپذیر خواهد بود.
