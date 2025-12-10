آغاز پروژه ۷۰۰ میلیاردی «باغ وزیری» در گلابدره

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه پارکینگ و خدمات چندمنظوره «باغ وزیری» به همت سازمان نوسازی شهرداری تهران امروز با جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه مرکز خدماتی «باغ وزیری» اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵ هزار و ۱۷۹ متر مربع اجرا می‌شود و یکی از اولویت‌های اصلی مردم محله گلابدره در نظام مسائل این محله بوده است.

وی با بیان اینکه این ساختمان در ۹ طبقه شامل ۲ طبقه زیرزمین و ۷ طبقه روی زمین احداث خواهد شد، افزود: در قالب این پروژه، ۳۴۹ واحد پارکینگ و فضاهای خدماتی فرهنگی، آموزشی و ورزشی پیش‌بینی شده که نقش مؤثری در افزایش سرانه خدماتی و ساماندهی کمبودهای این محدوده خواهد داشت.

کمالی‌زاده اعتبار اولیه پروژه را بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این طرح به‌صورت کاملاً دولتی و از محل اعتبارات سازمان نوسازی شهر تهران اجرا می‌شود و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل آن ۳۶ ماه است، هرچند تلاش خواهیم کرد با تسریع در اجرا، پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین با اشاره به دیگر پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری تصریح کرد: پروژه فرامنطقه‌ای «باغراه حضرت فاطمه زهرا (س)» با طول مسیر ۹ کیلومتر و گستره‌ای بالغ بر ۲۷ هکتار به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد که شامل ۱۹ هزار متر مربع بنای خدماتی، مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و فضاهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی است.

وی این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های بازآفرینی شهری در تهران و حتی در سطح منطقه غرب آسیا دانست و افزود: اجرای این طرح‌ها نقش بسزایی در ارتقای زیست‌پذیری شهر تهران خواهد داشت.

کمالی‌زاده در پایان از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی طرح بازآفرینی و مسکن در محله سیمین‌قلعه خبر داد و گفت: هدف از این طرح، نوسازی بافت‌های فرسوده، تأمین مسکن ایمن و تبدیل اراضی مازاد به فضاهای سبز و خدمات عمومی مورد نیاز محله است.