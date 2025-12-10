به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمیثاق اختر مدیر روابط عمومی شرکت واحد با اشاره به گذشت سه ماه از نصب رمزینه پاسخ سریع (QR_code) در داخل ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: مشارکت شهروندان تهرانی ظرف یک ماه گذشته منتهی به ۱۷ آذرماه سال جاری با ثبت یک هزار و ۱۷۱ پیام در موضوعات مختلف نسبت به ماه‌های گذشته بی سابقه بوده است. در حقیقت بر اساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه ثبت نظرات و پیامک‌های مردمی در این دوره علاوه بر رشد مشارکت عمومی، بهبود کیفیت حمل‌ونقل شهری در حوزه اتوبوسرانی نیز از نگاه شهروندان قابل مشاهده است.

وی افزود: ۶۴.۸ درصد مشارکت‌کنندگان مرد و ۳۵.۲ درصد زن بوده‌اند و بخش عمده از پیام‌ها از سوی افراد ۲۰ تا ۵۰ سال ثبت شده است. میانگین رضایت مردمی در چهار شاخص اصلی خدمات شامل نظافت و شرایط فیزیکی اتوبوس، رفتار رانندگان، مهارت و رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان و زمانبندی، بین ۳.۲۵ تا ۳.۶ از ۵ ثبت شده که نشان می‌دهد مردم ضمن بیان انتقادات، قدردان تلاش رانندگان و کارکنان اتوبوسرانی نیز هستند. حدود ۷۳ درصد از ارسال‌کنندگان، علاوه بر انتخاب گزینه‌های نظرسنجی، در بخش توضیحات تکمیلی، انتقادات یا پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه موضوعات مطرح‌شده متنوع هستند گفت: شهروندان درباره مسائل مختلفی از جمله رفتار برخی رانندگان، کیفیت و نظافت ناوگان، استفاده از پول نقد به‌جای کارت، توقف‌های خارج از ایستگاه، تأخیر در حرکت خطوط، و شرایط فنی اتوبوس‌ها مواردی را اعلام کرده‌اند که البته بخش عمده این موضوعات در ناوگان نوسازی شده ملکی شرکت واحد ظرف ماه‌های اخیر حل و فصل شده و عمده انتقادات مربوط به ناوگان بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از گزارش‌ها، مربوط به تعدادی معدود از خطوط پرتردد است که برنامه رسیدگی فوری برای آن‌ها در قالب بازطراحی خطوط در دستور کار قرار گرفته است.

اختر با اشاره به اینکه پیام‌های مردمی از تحسین تا انتقادهای جدی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود گفت: در میان پیام‌ها، هم برخورد محترمانه و حرفه‌ای برخی رانندگان مورد تقدیر قرار گرفته و هم تخلفات مانند رانندگی خطرناک، استفاده از تلفن همراه، باز نکردن درها، دریافت وجه نقد، یا روشن نکردن سیستم گرمایشی گزارش شده است که همه موارد به دقت از طریق دستگاه نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مواردی که خود شهروندان با ثبت شماره تماس مایل باشند بازخورد اقدامات به آنها منعکس می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه فنی، درخواست‌های مکرری درباره نوسازی ناوگان، تعویض اتوبوس‌های فرسوده، خرابی صندلی‌ها و بهبود تهویه دریافت شده و اقدامات برای پیگیری این موارد نیز در حال انجام است. بخشی از این موضوعات از طریق نوسازی و بخشی نیز از طریق بازسازی ناوگان به تدریج حل و فصل خواهد شد. پیشنهادات شهروندان درباره دقیق‌تر شدن زمان‌بندی، ایجاد ایستگاه‌های جدید و بهبود تابلوهای اطلاع‌رسانی نیز دسته‌بندی و برای بخش‌های تخصصی شرکت واحد از طریق روابط عمومی ارسال شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت واحد با قدردانی از مشارکت شهروندان تأکید کرد: همراهی مردم به ما نشان می‌دهد که ارتقای ناوگان یک مطالبه عمومی است و شهروندان نسبت به نوسازی ناوگان در خطوط منتهی به مرکز شهر با اتوبوس‌های برقی رضایت دارند بی تردید شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با جدیت پیگیر رسیدگی به سایر موارد اعلام‌شده از سوی شهروندان در حوزه نوسازی ناوگان خواهد بود. امیدواریم شهروندان همچنان با ارسال نظرات، انتقادها و گزارش‌های خود شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را در بهبود کیفیت خدمات راهنمایی و همراهی کنند.