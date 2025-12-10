  1. بین الملل
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

هشدار نسبت به وقوع آشوب در سوریه؛ «شاهد یک انفجار خواهیم بود»

یک فعال سوری نسبت به خطر سیاست‌های طایفه‌ای رئیس جمهور خودخوانده این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، طارق الاحمد فعال سیاسی سوری تاکید کرد که این کشور بر دهانه آتش فشان طایفه گری قرار گرفته و هر لحظه ممکن است شاهد یک انفجار باشد.

وی افزود: دسته بندی‌های طایفه‌ای و شکاف داخلی در سوریه به دلیل اقدامات عناصر وابسته به جولانی رئیس جمهور خودخوانده این کشور که بر اساس معادله آشوب حکم رانی می‌کند تشدید شده است.

الاحمد تصریح کرد: سوریه در حال حاضر به روش‌های نظامی اداره می‌شود و تصمیم‌ها در این کشور بر اساس واکنش‌های امنیتی بررسی نشده اتخاذ می‌شوند. کارمندان سابق وزارت دادگستری به زندان انداخته شده‌اند و این نشانه سرکوب حقوق بشر در سوریه است.

وی بیان کرد: اقلیت‌ها در سوریه در معرض تجاوزات و کشتارهای هدفمند قرار گرفته‌اند. مردم این کشور خواهان حرکت به سمت کشور مدنی دموکراتیک به دور از تفکرات طایفه‌ای هستند. مرحله آتی در سوریه یا به سمت آرامش و خواست مردم این کشور حرکت می‌کند یا شاهد یک انفجار طایفه‌ای خواهد بود.

