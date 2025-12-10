  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

اسارت ۸۰۰۰ نظامی سابق سوریه در زندان‌های جولانی

کارشناس امور خاورمیانه از اوضاع امنیتی نامطلوب و تداوم سرکوب‌ها در سوریه توسط عناصر جولانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سماهر الخطیب کارشناس امور خاورمیانه تاکید کرد که مسیری که سوریه تحت حاکمیت جولانی با حمایت خارجی‌ها در پیش گرفته خطرناک است.

وی اضافه کرد: ما شاهد تداوم تجاوزات و بازداشت‌های بی دلیل در سوریه هستیم که باعث شده این کشور تبدیل به عرصه‌ای برای تقسیم مناطق نفوذ میان طرف‌های بین المللی شود.

الخطیب تصریح کرد: حاکمیت جولانی با تفکرات نژادپرستانه شکاف‌های داخلی در سوریه را تشدید کرده و نقشه تجزیه جدیدی را با دست‌های اسرائیل برای این کشور ترسیم کرده است. بیش از هشت هزار نظامی سابق سوریه در زندان‌های جولانی حضور دارند.

وی بیان کرد: طی روزهای آتی شاهد تشدید تحرکات مردمی خواهیم بود و این مرحله بسیار خطرناک ممکن است سوریه را در برابر شرایط غیر قابل بازگشت قرار دهد.

