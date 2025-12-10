به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از جبهه شمالی مدعی شد که ارتش این رژیم باید در مناطق مرزی جنوب لبنان و بلندی‌های اشغالی جولان سوریه به عنوان مناطق حائل باقی بماند.

این سخنان کاتز بیانگر تداوم سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در قبال مناطقی از لبنان و سوریه است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی مناطق اشغالی تحت کنترل خود را در جنوب سوریه بعد از براندازی نظام بشار اسد در این کشور گسترش داد.

همچنین پنج نقطه مهم در جنوب لبنان را تحت اشغال خود درآورده است.

پیشتر نیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما برای دفع هرگونه تهدیدی تلاش خواهیم کرد و اجازه بازسازی قابلیت‌های نظامی در غزه یا حزب‌الله در لبنان را نخواهیم داد.

نتانیاهو گفت: ما در سوریه باقی خواهیم ماند.